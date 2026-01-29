El temporal se ensaña con Laoctava, uno de los espacios más castigados de Mérida

El temporal que azotó Mérida durante la madrugada del martes al miércoles se cebó principalmente con Laoctava, centro de música creativa, situado en la emblemática plaza Miguel Ángel Blanco, junto a la plaza de toros, donde parte de la fachada se vino abajo como consecuencia de la situación meteorológica adversa. Fue una de las infraestructuras más castigadas en una noche marcada por la fuerza del viento y la lluvia, que mantuvo en constante actividad a los operarios municipales y a los servicios de emergencias, particularmente en distintos puntos de la ciudad afectados también por la caída de árboles.

Daños causados por el vendaval. / Javier Cintas

Sin descanso

La magnitud del temporal se reflejó en los 256 avisos recibidos en las oficinas de la Policía Local emeritense, relacionados en su mayoría con vehículos dañados por la caída de tejas, árboles y otros elementos, además de incidencias provocadas por toldos, canalones, señales de tráfico, carteles de publicidad, vallas de obras, muros y otros objetos desplazados por el aire, así como cortes en el suministro eléctrico. Los operarios municipales continúan trabajando este jueves lluvioso sin descanso, retirando materiales que salieron volando, después del episodio registrado el 28 de enero en la capital extremeña, cuyos efectos del mismo modo se dejaron notar en localidades del alrededor y que mantuvieron en vilo a muchos vecinos.

