Ver como un lince para vivir mejor: así entiende la óptica Ismael Samhan Arias en Mérida

Se le dan bien las palabras y siempre recibe con una sonrisa a quienes cruzan la puerta de su consulta. Ese talante cercano, sereno y profesional define el día a día de Ismael Samhan Arias, óptico-optometrista y responsable del Centro Óptico Emérita, situado en la céntrica calle Marquesa, número 6, de Mérida. Natural de la capital extremeña, eligió esta profesión por vocación sanitaria, aunque en sus inicios llegó a plantearse estudiar Medicina. Se formó en Óptica y Optometría en Madrid y completó su preparación con un máster en Optometría Hospitalaria en Barcelona, una etapa que marcó su enfoque clínico antes de emprender su propio proyecto profesional en la ciudad que lo vio crecer y de la que se siente orgulloso.

Gafas y lentillas

Desde su establecimiento, Samhan Arias reivindica una visión de la óptica centrada en el cuidado integral de la salud visual, alejándose de la percepción reducida que aún persiste sobre su trabajo. Defiende el papel del optometrista como primer eslabón en la prevención, con formación universitaria específica para realizar revisiones completas. En su óptica, donde llama la atención la amplia variedad de gafas y lentillas, monturas disponibles y estuches para ambos productos, se llevan a cabo controles de graduación, evaluaciones de las estructuras externas del ojo y revisiones del fondo ocular sin dilatación, con la correspondiente derivación al oftalmólogo cuando es necesario, según ha explicado el experto a este periódico.

Miopía infantil

Convencido de la importancia de la prevención, insiste en la necesidad de realizar revisiones visuales periódicas, incluso cuando no existen síntomas. Advierte de que muchos problemas se detectan de forma tardía y recuerda que la visión es un sentido que no siempre se puede recuperar una vez dañado. En este sentido, el óptico-optometrista subraya la importancia de los controles en edades tempranas y alerta sobre el impacto del uso continuado de pantallas digitales de los teléfonos móviles, tablets..., que está favoreciendo el aumento de la miopía infantil y las molestias visuales en adultos.

Gran aficionado al fútbol

La atención personalizada y el trato humano forman parte de su manera de entender el oficio, una combinación de buen hacer, cercanía y discreción que permitió que su local se ganara pronto el reconocimiento de muchos emeritenses. La óptica abrió sus puertas en 2018, gestionada en su momento junto a su mujer, y tras superar las dificultades iniciales y el impacto de la pandemia del covid, mantiene una evolución positiva. Fuera del ámbito profesional, Isamel Samhan Arias es un gran aficionado al fútbol y no falta a su cita en el Romano los fines de semana para animar al Mérida, el equipo de su alma.