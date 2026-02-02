Una cubierta protegerá el gran Mosaico de Medusa en Mérida, que será visitable

El Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida ultima los trabajos para instalar la cubierta que protegerá el gran Mosaico de Medusa, una de las últimas joyas arqueológicas halladas en la capital autonómica. El mosaico, localizado en una domus romana del yacimiento de la Huerta de Otero, se integrará para poder ser visitado en el circuito de la Alcazaba árabe.

La instalación de la cubierta fue el proyecto escogido por los Mecenas del Consorcio en 2025 y según explican fuentes de la Consejería de Cultura, Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, está pendiente de finalizar la excavación en la zona donde van los apoyos de la estructura para poder instalarse.

Proyecto arquitectónico

El Consorcio encargó el proyecto arquitectónico y baraja quelos trabajos puedan estar finalizados para el primer semestre de 2026. El Mosaico de Medusa fue galardonado en febrero de 2025 por la prestigiosa revista National Geographi en la categoría de 'Mejor Descubrimiento o Hallazgo Histórico Nacional'.

Estos galardones de nueva creación tienen como objetivo "reconocer la divulgación y promoción de la historia, el patrimonio y la cultura".

Archivo - Mosaico de Medusa excavado en Huerta de Otero de Mérida / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA - Archivo

Huerta de Otero

El Mosaico de Medusa salió a la luz en las excavaciones llevadas a cabo por los alumnos de la Escuela Profesional Barraeca II del Ayuntamiento de Mérida en el año 2023. Según explicó el monitor de arqueología, José Vargas, una de las estancias principales de una domus romana estaba pavimentada por un mosaico policromado de unos 30 metros cuadrados cuyo motivo central es la cabeza de Medusa enmarcada en un medallón octogonal.

Asimismo, cuatro pavos reales que representan las cuatro estaciones se sitúan en las esquinas de este mosaico, todo ello enmarcado en un gran cuadrado en el que "se intercalan motivos florales y animales junto a máscaras". La aparición de la imagen de la Medusa es típica en los pavimentos musivos del s. II d. C. como signo profiláctico o de protección de los habitantes de la domus.

Enterramientos

En el yacimiento de la Huerta de Otero, que se encuentra ubicado en la calle Graciano, se han hallado también más de una docena de enterramientos de la época islámica que han sido localizados dentro de un cementerio del periodo islámico de finales del siglo XII y principios del siglo XIII.

Este espacio se ha excavado en dos fases: la primera durante los años 70 del siglo pasado y la segunda a finales de la década de los 80. En 2019, se hallaron restos de una casa con pavimentos de mosaicos, termas y algunos marmóreos. A finales de 2020 aparecieron 35 metros de muralla romana.