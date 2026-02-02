Más de 230 policías velarán por la seguridad ciudadana en el Carnaval de Mérida

El Ayuntamiento de Mérida ha dado luz verde este lunes a un dispositivo especial de seguridad y limpieza con motivo del Carnaval Romano, que se desarrollará del jueves 12 al martes 17 de febrero, coincidiendo con la final del concurso de agrupaciones en el teatro María Luisa y los días grandes de fiesta en la calle.

El plan se ha abordado en la Mesa de Seguridad, presidida por el delegado de Policía Local, Felipe González, y en la que han participado representantes de Policía Local, Protección Civil, la empresa concesionaria de limpieza, además de técnicos de distintas delegaciones municipales, según ha informado el consistorio.

González ha detallado que el operativo contará con más de 230 agentes a lo largo de esos días, “desde el jueves que comienza la final del concurso de agrupaciones de Carnaval en el teatro María Luisa, hasta el Martes de Carnaval, con el cierre y el entierro de la sardina”. El edil ha añadido que el despliegue se realizará en coordinación con la Policía Nacional.

Limpieza

En paralelo, el ayuntamiento reforzará la limpieza con más de 130 personas, además de habilitar baños químicos en la Plaza de España y el Paseo de Roma. También se autorizarán barras extraordinarias en varios puntos de la zona centro de la ciudad donde están previstas actuaciones de chirigotas y comparsas.

En cuanto a los horarios, la carpa de la Plaza de España permanecerá abierta el viernes 13 y sábado 14 hasta las 03.00 horas; el domingo 15 y lunes 16 hasta la 01.00; y el Martes de Carnaval hasta la medianoche. “El Ayuntamiento, como siempre, trabaja en vigilar y en concienciar a la ciudadanía de un buen comportamiento durante estos días para así facilitar la convivencia”, ha subrayado.