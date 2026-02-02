Los Pejigueras abrirá la gran final del concurso de agrupaciones del Carnaval Romano de Mérida

La chirigota Los Pejigueras abrirá el próximo 12 de febrero la gran final del Concurso de Agrupaciones del Carnaval Romano de Mérida, que se desarrollará a partir de las nueve de la noche en el teatro María Luisa, según el resultado del sorteo para determinar el orden de actuación que se ha celebrado este lunes en el ayuntamiento. Le seguirán la comparsa Las Iguales, seguida de la chirigota La Marara.

Tras el descanso, se subirán a las tablas del teatro emeritense la chirigota Locakostao, seguida de la comparsa Los que faltaban, cerrando la sesión la chirigota De aquí no nos mueve ni Dios. Según han informado desde el consistorio, en los próximos días se anunciará la apertura de la taquilla virtual para adquirir las localidades.

Reconocimiento

La delegada de Festejos, Ana Aragoneses, ha felicitado a las agrupaciones que han participado en las tres sesiones de semifinales que se han desarrollado por “el gran trabajo realizado”, al tiempo que ha deseado suerte a las agrupaciones que han pasado el corte para la final. La edil ha estado acompañada en el sorteo por el presidente de la Asociación Cultural Carnaval Romano, Andrés Madrigal.