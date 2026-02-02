Nuevo aviso de Confederación Hidrográfica del Guadiana
Mérida pide extremar la precaución en el entorno del río Albarregas por la crecida del cauce
El ayuntamiento aconseja evitar acercarse a las márgenes del río mientras se mantiene la situación de seguimiento
El Ayuntamiento de Mérida ha reactivado el protocolo municipal de prevención y vigilancia en el entorno del río Albarregas, en su tramo urbano, después del aviso emitido por la Confederación Hidrográfica del Guadiana al Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura ante el aumento del caudal a su paso por la capital extremeña.
El consistorio emeritense recomienda "extremar la precaución en las zonas próximas al cauce y evitar acercarse a las márgenes del río mientras se mantiene la situación de seguimiento". En este escenario, permanecen en preaviso ante posibles incidencias todos los recursos municipales, incluidos Policía Local, bomberos, Protección Civil, el parque de obras, limpieza, así como parques y jardines.
Oficina de orientación
En paralelo, el ayuntamiento ha anunciado que este lunes empezará a funcionar una oficina temporal de información y orientación para canalizar consultas e incidencias relacionadas con los desperfectos ocasionados por el reciente temporal. Estará operativa hasta el viernes 6, de 9.00 a 14.00 horas, en las dependencias de la Policía Local (Ronda de los Eméritos, s/n).
Además, cabe destacar que se ha habilitado el correo incidencias.temporal@merida.es como vía electrónica para remitir consultas y comunicar incidencias vinculadas a los efectos del temporal.
- Cámaras y expectación en Puerta de Palmas: Badajoz, escenario de un rodaje que sorprende a los viandantes
- La Corchuela se despide en abril: adiós a un símbolo del Casco Antiguo de Badajoz tras 120 años de historia
- Badajoz vuelve a aplicar desde mañana, 30 de enero, los descuentos en el autobús urbano
- El Faro de Badajoz se transforma esta noche en un apocalipsis con la vuelta de 'Survival Zombie'
- Badajoz contará con un segundo punto limpio municipal junto a la 'rotonda del ocho'
- 40 estudiantes de Badajoz diseñan un invernadero que genera su propia energía y gestiona el riego de forma inteligente
- La buena noticia de la semana en Badajoz
- Badajoz no tendrá una ordenanza municipal para regular el uso de los patinetes eléctricos