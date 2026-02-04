Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alerta amarilla por lluvias en Mérida: cierre de parques y suspensión de las actividades deportivas

El ayuntamiento también pide a los ciudadanos que eviten acercarse a los ríos Guadiana y Albarregas, así como a las zonas inundables

Turistas, en Mérida, se protegen de la lluvia con chubasqueros.

Turistas, en Mérida, se protegen de la lluvia con chubasqueros. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Carmen Hidalgo Sancho

Mérida

El Ayuntamiento de Mérida ha decretado este miércoles el cierre de parques y jardines de la ciudad como medida preventiva ante la alerta amarilla por lluvias activada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La decisión, adoptada por la situación meteorológica prevista, incluye además un llamamiento a la ciudadanía para que evite acercarse a los márgenes de los ríos Guadiana y Albarregas, así como a las zonas inundables.

El consistorio emeritense ha solicitado a su vez “máxima precaución” en los desplazamientos tanto de vehículos como de peatones, al tiempo que ha recomendado asegurar los objetos situados en terrazas y balcones que puedan desplazarse por la acción del viento. Asimismo, ha solicitado a los ciudadanos que atiendan en todo momento las indicaciones que puedan partir de los servicios de emergencia.

Actividades deportivas

Dentro del paquete de medidas de carácter preventivo, el ayuntamiento también ha anunciado la suspensión de todas las actividades deportivas programadas para mañana, 5 de febrero, con el objetivo de reducir riesgos y garantizar la seguridad mientras se mantenga el episodio meteorológico adverso.

