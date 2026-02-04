Intervención de los operarios municipales
Los efectos de Kristin en el arbolado de Mérida: 286 ejemplares afectados y talas en toda la ciudad
La mayoría son coníferas de gran porte y con una media de edad de 25 años
La borrasca Kristin, que azotó Mérida el pasado 28 de enero, ha dejado un reguero de daños en el arbolado urbano. La delegación de Parques y Jardines ha presentado este miércoles un balance provisional que cifra en 286 los árboles afectados tras el temporal, la mayoría coníferas de gran porte y con una media de edad de 25 años. Según ha explicado el delegado del área, Marco Antonio Guijarro, en muchos casos ha sido necesaria la tala, si bien algunos ejemplares podrán recuperarse con nuevas podas.
Los desperfectos se han repartido por prácticamente todos los barrios y zonas verdes, aunque hay enclaves especialmente castigados. Destaca el parque de las VII Sillas, donde se han contabilizado 62 árboles dañados, así como el entorno de Isla del Guadiana y el Molino de Pancaliente, con 59. En el parque de los Salesianos se han visto afectados 18 ejemplares, mientras que en el de La Argentina la cifra asciende a 16.
Tala y poda
Los operarios de Parques y Jardines mantienen activo el dispositivo de tala y poda para retirar los restos de los árboles caídos y asegurar las áreas afectadas. Desde el ayuntamientoseñalan que, debido al elevado número de incidencias, las actuaciones se están ejecutando de forma escalonada y atendiendo a criterios técnicos, al tiempo que se continúa evaluando la situación. “En los primeros días se han efectuado las actuaciones de emergencia y se trabajó en las zonas que entrañaban más peligro y dificultaban el tránsito rodado”, ha indicado Guijarro, quien ha subrayado que el objetivo es “restablecer la normalidad” lo antes posible.
