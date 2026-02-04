La biblioteca municipal de Mérida se llena de planes: literatura, patrimonio y cuentacuentos

La Biblioteca Municipal Juan Pablo Forner de Mérida se convierte este febrero en un hervidero cultural con una programación semanal que combina talleres, encuentros literarios y conferencias vinculadas al patrimonio local. El delegado de Cultura, Antonio Vélez, subrayó ayer en rueda de prensa el papel de la biblioteca como “punto de encuentro”, como un espacio “muy participativo y activo”, además de un servicio público que la ciudadanía “valora positivamente”.

Dentro del apartado literario y de servicio público al ciudadano, una de las citas centrales será la presentación del libro y tesis ‘De Emérita Augusta a Mérida a través de la documentación gráfica’, de Aurora Rodríguez Fernández de Trejo, el 11 de febrero a las 19.30 en la Sala Dulce Chacón. Tras el acto, la autora ofrecerá además una conferencia, en una sesión que contará con la presencia del exdirector de Urbanismo del Ayuntamiento, Francisco Barbudo, y del director del Consorcio de la Ciudad Monumental, Félix Palma.

Encuentros literarios

La agenda continuará el 12 de febrero con un encuentro literario junto a María Dolores Olgado, autora de ‘Cartas desde París’, que será presentado por la exdirectora de la biblioteca Magdalena Ortiz Macías a las 18:30, en la tercera planta de la sala de conferencias. Ya el 24 de febrero, la programación incluirá la conferencia ‘Erotismo en la palabra’, a cargo de Esther Calvo Gómez, basada en ‘El amante’ de Marguerite Duras, a las 19:00 en ese mismo espacio.

El 25 de febrero, a las 19:30 en la Sala Dulce Chacón, tendrá lugar el encuentro con Remedios Zafra, ganadora del Premio Nacional de Ensayo 2025, y el 26 de febrero, a las 19:00, se celebrará la presentación del libro ‘Historia de una estrella caída’, a cargo de María Adela Moya, en la tercera planta de la sala de conferencias. La biblioteca reservará también un hueco para el público infantil y familiar con el storytime de Kids&Us Mérida, previsto para el 20 de febrero a las 18:30, dirigido a niños de 3 a 9 años.

Poesía experimental

Uno de los ejes de la programación será el Taller de Poesía Experimental, coordinado por Raúl Aragoneses y el catedrático Jaime Cobarsí, que se desarrollará todos los miércoles desde el 11 de febrero hasta el 26 de marzo, de 18:30 a 20:00, con 20 plazas destinadas a adolescentes y adultos y requiriendo inscripción previa. Aragoneses remarcó ayer que se trata de una “oportunidad única” para descubrir qué es la poesía experimental y cómo “lo visual se refleja en lo literario”, con la intención de culminar el trabajo en una exposición con las creaciones del taller y una segunda fase prevista entre octubre y noviembre.

Además, el Archivo Histórico Municipal se incorporará a la programación con la conferencia de Antonio Mateos Martín de Rodrigo el 18 de febrero a las 19:00, centrada en su libro ‘Crónica de la Arqueología Eulaliense’. En paralelo, se mantendrán las visitas guiadas para centros educativos, con propuestas donde el alumnado podrá interactuar con documentos históricos, manuscritos y actividades de cuentacuentos.

Con motivo de la semana del Carnaval Romano, la programación se completará con una exposición de máscaras de cartón reciclable realizadas por escolares, además de cuentacuentos y tertulias sobre ‘Orígenes e Historia del Carnaval’ en la Biblioteca de Nuestra Señora de la Antigua. La programación completa podrá consultarse a través de las redes sociales del Ayuntamiento, la web municipal y los canales de la biblioteca.