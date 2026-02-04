Emerita Lvdica ya tiene cartel: Mérida revivirá su pasado romano del 18 al 24 de mayo

Mérida ya mira a la primavera para regresar a su pasado romano. El ayuntamiento ha dado a conocer a través de sus redes sociales el cartel anunciador de la XVI edición de Emerita Lvdica, que se celebrará del 18 al 24 de mayo de 2026, una cita que volverá a transformar la ciudad para transportar a los vecinos y visitantes a la época de Avgvsta Emerita. Según acordó el pasado año el Gobierno local, el próximo 21 de mayo será festivo local para potenciar la fiesta recreacionista.

Cartel anunciador de la XVI edición de Emerita Lvdica. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

La publicación municipal, acompañada por la imagen oficial del cartel, sirve como pistoletazo de salida para una de las celebraciones más reconocibles del calendario local y regional. Emerita Lvdica cuenta con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional desde 2022 y cada año logra multiplicar la afluencia de público en el centro histórico, así como en los principales enclaves monumentales.

Búsqueda de empresa

El consistorio ha sacado a licitación pública la contratación de los servicios de coordinación, desarrollo y ejecución de la próxima edición de la fiesta recreacionista. Según lo recogido en la plataforma de contratación estatal, el presupuesto base de licitación asciende a 261.118 euros, con los impuestos incluidos. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 16 de febrero.

Con el cartel ya presentado, el evento entra en fase de cuenta atrás a la espera de que se vayan conociendo los detalles de la programación. Emerita Lvdica suele llenar la semana de recreaciones históricas, actividades divulgativas, pasacalles y ambientación romana, con protagonismo para asociaciones, colectivos y participantes que se implican en la puesta en escena de la antigua capital lusitana.