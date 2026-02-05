Danza solidaria en Mérida: una gala benéfica recaudará fondos para TDAH y salud mental infantil

El Centro Cultural Alcazaba de Mérida acogerá el sábado 7 de marzo, a las 19.00 horas, una gala benéfica de danza a favor de Feafes Calma Salud Mental, destinada a recaudar fondos para sus programas y terapias dirigidos a niños, niñas y jóvenes con TDAH y trastornos mentales asociados. Las entradas tendrán un precio simbólico de 5 euros y podrán adquirirse en la sede de Feafes, que informará en los próximos días de otros puntos de venta a través de sus redes sociales.

La presentación del espectáculo corrió a cargo ayer de la delegada de Accesibilidad Universal e Inclusión, Susana Fajardo, quien puso en valor el trabajo que realizan las entidades sociales de la capital extremeña y reiteró el compromiso del ayuntamiento con iniciativas solidarias “que fortalecen el tejido social”, además de contribuir a construir una ciudad “más inclusiva y comprometida”.

Vida independiente

En la misma línea, la edil destacó la labor continuada de Feafes Calma en intervención, apoyo educativo y acompañamiento a las familias, así como el impulso reciente a sus programas de vida independiente gracias a una subvención orientada a promover la autonomía personal y la inclusión social.

Por su parte, la gerente de la entidad, Cristina Durán Cortés, agradeció la colaboración “constante” del consistorio, que permite mantener terapias y proyectos especializados, y reconoció la implicación del Centro Extremeño de Danza, de Santa Marta de los Barros, que colabora con la asociación desde 2016 mediante galas benéficas para dar visibilidad al TDAH y respaldar económicamente sus iniciativas.

La gala

El espectáculo será exclusivamente de danza y tendrá una duración estimada de entre una 1.45 y dos horas. Se dividirá en dos partes: la primera reunirá a distintos grupos, de varios niveles, con coreografías de baile moderno, flamenco y piezas de estilo neoclásico; la segunda estará dedicada a una adaptación coreográfica de La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, una propuesta que busca trasladar la esencia del texto al lenguaje de la danza también para quienes no conozcan la obra original.