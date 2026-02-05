Mérida ampliará la plataforma única en el centro: vías aledañas al López de Ayala y Ciudad de la Infancia

Un paso más en la transformación del entorno urbano para mejorar la movilidad peatonal, la accesibilidad universal y la integración del patrimonio en la vida cotidiana de Mérida. Con este objetivo encima de la mesa, el ayuntamiento ha sacado a licitación pública el contrato para la ejecución de la plataforma única en varias vías del centro por un importe de 1.350.000 euros, con los impuestos incluidos. Las empresas pueden presentar ofertas hasta el próximo 3 de marzo y el plazo para llevar a cabo los trabajos, una vez adjudicados, será de cinco meses.

En concreto, las actuaciones se desarrollarán en las calles Santa Lucía, San Juan, López Puigcerver, en el tramo comprendido entre Santa Lucía y la Avenida de Extremadura, y en la plaza de Joan Miró, uno de los puntos que el consistorio quiere reordenar para "favorecer el uso ciudadano y el tránsito". Se trata de vías aledañas al Parque López de Ayala y a la Ciudad de la Infancia. Las obras se desarrollarán con la planificación necesaria para "minimizar las molestias" a vecinos y comercios, manteniendo en todo momento la comunicación con la ciudadanía sobre el desarrollo de los trabajos.

Los trabajos

Por parte del ayuntamiento se subraya que la intervención responde al compromiso municipal con un modelo de ciudad más accesible y sostenible, adaptada "a las necesidades actuales” sin renunciar a la protección del patrimonio histórico. En ese sentido, el plan incluye la renovación de pavimentos, mejoras en el drenaje, la modernización de las redes de servicios y la actualización del alumbrado público, con el objetivo de reforzar la seguridad y la comodidad, además de avanzar en la eficiencia energética en el entorno.

El consistorio destaca también el impacto que la actuación tendrá en la imagen urbana del casco histórico, con efectos directos sobre la actividad comercial y la vida diaria de la zona. La remodelación permitirá avanzar en la eliminación de barreras arquitectónicas y en la creación de recorridos accesibles para todas las personas, al tiempo que se ordenan espacios que soportan un uso intenso y que conectan áreas de interés patrimonial y de servicios.