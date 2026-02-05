Fin de semana cultural
Viaje sonoro y teatro social: doble cita cultural en la Sala Trajano de Mérida
Ofrece un concierto de saxofón y piano este viernes. El sábado, se pondrá en escena la obra ‘El cielo no les responde’
El Periódico Extremadura
La Sala Trajano de Mérida propone para este fin de semana una doble cita cultural que combina música y teatro con acento social. El viernes, a las 20.30 horas, el escenario acogerá el recital ‘Geografías de la identidad’, un concierto para saxofón y piano a cargo de Ismael Arroyo y Eduardo Moreno.
Según ha informado la Junta de Extremadura en una nota de prensa, el programa plantea un recorrido por “territorios diversos” y reflexiona sobre cómo la música puede construir, reflejar y transformar la identidad creativa, ya sea cultural, geográfica o interior. A través de distintas piezas, lo histórico, lo folclórico y lo contemporáneo se entrelazan en un diálogo que conecta pasado y presente, convirtiendo cada obra en un paisaje de emociones y significados.
Teatro
La programación continuará el sábado, también a las 20.30 horas, con ‘El cielo no les responde’, una obra del dramaturgo Tiago Poiares representada por la compañía portuguesa ESTE - Estação Teatral. El montaje aborda el drama migratorio a través del cuerpo, el gesto y un lenguaje escénico sencillo, narrando el viaje de dos personajes que tratan de cruzar el mar hacia “el otro lado” en busca de una oportunidad.
La pieza está interpretada por Joana Poejo y Samuel Querido y se creó a partir del proyecto de mediación pública VER-FAZER, desarrollado con escolares del municipio luso de Fundão durante el curso 2021/22. Las entradas pueden reservarse en el correo salatrajanomerida@gmail.com y retirarse en la taquilla de la Sala Trajano, en horario de 11.00 a 13.00 y de 18.30 a 20.30 horas.
