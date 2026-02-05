Susto en Mérida por la caída de varias placas solares en una calle próxima al colegio Trajano

Susto en pleno centro de Mérida. En torno a las ocho y media de la mañana, cinco placas solares de gran tamaño se han desprendido de un edificio a causa de las fuertes rachas de viento que se están registrando en la ciudad y han caído en la calle Juan Pablo Forner, próxima al colegio Trajano, coincidiendo con la hora de entrada de los escolares. Afortunadamente, no se han producido daños personales.

Hasta el lugar se ha desplazado un camión del cuerpo de bomberos y efectivos de la policía local, quienes han cortado el paso a la vía durante aproximadamente una hora para evitar más riesgos hasta que finalizaran los trabajos para asegurar la zona. Posteriormente, operarios municipales se han trasladado hasta la calle para llevarse los paneles.

Parques y actividades deportivas

Cabe recordar que el ayuntamiento emeritense acordó ayer el cierre de parques y jardines de la ciudad como medida preventiva ante la alerta amarilla por lluvias activada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). También hizo llamamiento a la ciudadanía para que evite acercarse a los márgenes de los ríos Guadiana y Albarregas, así como a las zonas inundables.

Dentro del paquete de medidas de carácter preventivo, el consistorio anunció a su vez la suspensión de todas las actividades deportivas programadas para este jueves, 5 de febrero, con el objetivo de reducir riesgos y garantizar la seguridad mientras se mantenga el episodio meteorológico adverso.