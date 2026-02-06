Mérida busca artesanos y vendedores para Emerita Lvdica: abierta la inscripción para los puestos

El Ayuntamiento de Mérida ha puesto en marcha la organización de los mercados de ambientación romana de Emerita Lvdica, que este año celebrará su XVI edición del 18 al 24 de mayo de 2026. El consistorio busca recrear, con el “máximo rigor histórico”, el papel que los mercados tuvieron en la antigua Augusta Emerita, cuando eran considerados auténticos centros comerciales de la Antigüedad donde se concentraba la vida cotidiana.

Según recoge la convocatoria, se habilitarán distintos espacios tematizados, al tiempo que los puestos se seleccionarán de forma “rigurosa y exclusiva”, atendiendo tanto a la fidelidad histórica como a la adecuación de los productos a la época representada. Se admitirán propuestas de artesanía, alimentación y restauración siempre que no resulten anacrónicas ni desvirtúen la recreación y cumplan las bases establecidas. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 6 de marzo.

Los mercados

En concreto, se organizan dos grandes espacios de mercado. Por un lado, el VIII Macellvm Ceres, que se ubicará en el entorno del Foro Provincial, con acceso por el Arco de Trajano, y también en la Alcazaba. Para este enclave se seleccionará un máximo de 70 puestos, cuyos participantes deberán atender al público ataviados con vestimenta romana, acorde al periodo recreado. Por otro lado, el Mercado del Templo de Diana estará destinado exclusivamente a puestos artesanos y no permitirá la venta de productos de alimentación.

Las personas interesadas pueden consultar las bases y rellenar el formulario en la web oficial de la fiesta (emerita-lvdica.es/mercados-artesanos/). Además, será necesario remitir un dossier descriptivo y material gráfico al correo mercado.romano@merida.es, indicando en el asunto 'Inscripción Macellvm Ceres' o 'Inscripción Mercado Templo de Diana', según el espacio elegido. Para ampliar información, el consistorio facilita el teléfono de la Delegación de Turismo: 924 38 01 62.