Temporal
Un coche inundado de madrugada en la zona del Decathlon de Mérida
El Ayuntamiento de Mérida pide a los ciudadanos prudencia ante las fuertes rachas de viento y las abundantes precipitaciones que se esperan para este sábado
Los efectos de la borrasca Marta ya se dejaron notar esta madrugada en Mérida, donde un coche quedó inundando en el área del Dechatlon de la capital extremeña.
En la tarde de ayer el Ayuntamiento de Mérida, a través de su alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, hace un llamamiento a la prudencia, responsabilidad y colaboración de la ciudadanía ante las condiciones meteorológicas adversas que afectan a la ciudad y que se intensificarán este sábado.
Las previsiones apuntan a fuertes rachas de viento y precipitaciones abundantes durante toda la jornada, así como a un aumento del caudal de los ríos Guadiana y Albarregas a su paso por el término municipal.
Y es que las lluvias no dan tregua a Mérida y el temporal de agua y viento provoca pequeñas inundaciones, acumulaciones de agua y anegamientos en distintos puntos de la ciudad durante los últimos días.
El episodio también se ha traducido en una subida del caudal de los ríos a su paso por la capital extremeña, una crecida visible en diferentes tramos y especialmente llamativa en el parque de la Isla, donde el Guadiana ha transcurrido bajo los puentes con un volumen elevado. Hoy, la precaución sigue mandando.
