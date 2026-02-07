Borrasca Marta
Mérida refuerza el dispositivo por la crecida del Guadiana y pide evitar las zonas inundables
El ayuntamiento recomienda extremar la precaución y seguir las indicaciones de los operativos desplegados, ante la posibilidad de que el caudal de los ríos varíe rápidamente
El Ayuntamiento de Mérida mantiene activado este sábado un dispositivo especial de vigilancia y prevención ante la crecida de los cauces del Guadiana y el Albarregas, en una jornada marcada por la lluvia y el viento que está acarreando el paso de la borrasca Marta. El consistorio ha informado, a través de sus redes sociales, de que continúa en contacto permanente con la Confederación Hidrográfica del Guadiana y con el 112 para valorar la evolución de la situación y coordinar actuaciones si fueran necesarias.
Según ha destacado el ayuntamiento, a día de hoy “sigue el intenso trabajo de todos los recursos y servicios municipales”, con la participación de Protección Civil y otros efectivos, bajo la coordinación de la Policía Local. La prioridad, insisten, es prevenir riesgos en los puntos más sensibles y garantizar la seguridad de la ciudadanía.
Recomendaciones
El consistorio mantiene la recomendación de no transitar por las áreas más cercanas a los cauces inundables y por zonas verdes de la capital autonómica mientras permanezca activa la alerta por viento y precipitaciones. Asimismo, ha pedido a la población que respete las zonas acordonadas por los servicios municipales y que evite acercarse a los tramos con mayor acumulación de agua.
Asimismo, recuerdan que, en episodios de lluvia intensa, el caudal puede variar en poco tiempo y que el riesgo aumenta en pasarelas, caminos junto al río y parques próximos a los cauces. Por ello, recomiendan extremar la precaución y seguir las indicaciones de los operativos desplegados.
- Última hora del temporal en Badajoz: el Guadiana sigue subiendo y ha habido más desalojos
- Los Bomberos de Badajoz lanzan un aviso sobre el temporal y piden extremar la precaución
- El alcalde de Badajoz avisa de que el pico más alto del nivel del Zapatón y el Gévora se alcanzará a mediodía de este jueves
- Cortado el acceso al puente de la Autonomía en Badajoz
- Última hora: el alcalde de Badajoz no cree que hoy viernes haya problemas por la lluvia, pero sí mañana sábado con los desembalses
- Badajoz espera hasta 40 litros de precipitaciones entre las 9.00 y las 12.00 de este sábado
- El ayuntamiento activa el Plan de Emergencias Municipal de Badajoz
- El parque de la Legión de Badajoz tendrá un auditorio con escenario, un quiosco de hostelería y juegos infantiles