Mérida refuerza el dispositivo por la crecida del Guadiana y pide evitar las zonas inundables

El Ayuntamiento de Mérida mantiene activado este sábado un dispositivo especial de vigilancia y prevención ante la crecida de los cauces del Guadiana y el Albarregas, en una jornada marcada por la lluvia y el viento que está acarreando el paso de la borrasca Marta. El consistorio ha informado, a través de sus redes sociales, de que continúa en contacto permanente con la Confederación Hidrográfica del Guadiana y con el 112 para valorar la evolución de la situación y coordinar actuaciones si fueran necesarias.

Según ha destacado el ayuntamiento, a día de hoy “sigue el intenso trabajo de todos los recursos y servicios municipales”, con la participación de Protección Civil y otros efectivos, bajo la coordinación de la Policía Local. La prioridad, insisten, es prevenir riesgos en los puntos más sensibles y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Recomendaciones

El consistorio mantiene la recomendación de no transitar por las áreas más cercanas a los cauces inundables y por zonas verdes de la capital autonómica mientras permanezca activa la alerta por viento y precipitaciones. Asimismo, ha pedido a la población que respete las zonas acordonadas por los servicios municipales y que evite acercarse a los tramos con mayor acumulación de agua.

Asimismo, recuerdan que, en episodios de lluvia intensa, el caudal puede variar en poco tiempo y que el riesgo aumenta en pasarelas, caminos junto al río y parques próximos a los cauces. Por ello, recomiendan extremar la precaución y seguir las indicaciones de los operativos desplegados.