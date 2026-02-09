Mangafest regresará a Mérida con homenaje a las Guerreras K-Pop y talleres creativos

El festival de entretenimiento Mangafest regresará a la Institución Ferial de Mérida los próximos 21 y 22 de febrero con un espectáculo que rendirá homenaje a la película de las Guerreras K-Pop, además de talleres y la visita de invitados destacados como la actriz de doblaje Laura Pastor, conocida por ser la voz de Hermione Granger en la saga de Harry Potter.

Además de su trabajo como Hermione, Laura Pastor ha prestado su voz a personajes como Anna (Frozen), la Princesa Peach (Super Mario Bros.), Astrid (Cómo entrenar a tu dragón), Ladybug, Nami en el live action de One Piece o Violeta (Los Increíbles). El evento contará también con la participación de Zequio y Rebecca Vilches, dos creadores de contenido centrados en entretenimiento y videojuegos con gran presencia en redes sociales.

Entradas

Según ha señalado la organización en una nota de prensa, los asistentes podrán disfrutar de bailes, voces y escenas pensadas para sorprender al público. Asimismo, los más pequeños podrán participar en talleres en los que crearán sus propias réplicas de armas y lightsticks inspiradas en la película. Las entradas ya están disponibles online. También hay una oferta temporal para familias (vigente hasta el 2 de febrero) por la que, el domingo, un menor de 13 años puede entrar gratis si va acompañado de dos adultos.