El Carnaval Romano de Mérida conocerá esta noche a sus ganadores: nervios ante una final que hizo temblar el María Luisa

El Carnaval Romano 2026 vivió anoche uno de sus momentos más esperados y emocionantes con la celebración de la Gran Final del Concurso Oficial de Agrupaciones (COAM), una cita que volvió a situar al Teatro María Luisa como el gran escenario del talento, la creatividad y la pasión carnavalera en Mérida. A las 20.30 horas, el céntrico espacio abrió sus puertas para acoger una velada cargada de nervios, ilusión y poderío. Sobre sus tablas compitieron las agrupaciones que han brillado durante el certamen y que aspiraban a convertirse en la banda sonora oficial de esta edición del Carnaval Romano.

Chirigotas

En la modalidad de chirigotas, el público disfrutó de las actuaciones de Lokácostao, La Marara, Aquí no nos mueve ni Dios y Los Pejigueras, cuatro propuestas muy distintas entre sí pero unidas por el ingenio, el humor afilado y la capacidad de arrancar carcajadas sin renunciar a la crítica social. Letras pegadas a la actualidad, dobles sentidos, guiños a la realidad política, social y climatológica, y un despliegue de interpretación y puesta en escena que evidenció el alto nivel del concurso.

Comparsas

Por su parte, en la modalidad de comparsas, Los Que Faltaban y Las Iguales ofrecieron repertorios cargados de sentimiento, potencia vocal y mensajes críticos. Sus actuaciones pusieron el contrapunto más emotivo de la noche, combinando armonías cuidadas, letras profundas y una escenografía que logró envolver al público desde el primer acorde. Fue, en definitiva, una noche mágica, de humor y reivindicación, con el teatro lleno y un ambiente vibrante desde el momento en que se levantó el telón. El nivel demostrado por todas las agrupaciones confirmó la consolidación del COAM como uno de los grandes referentes culturales del carnaval extremeño, con propuestas cada vez más trabajadas y competitivas.

El fallo del jurado

El fallo del jurado, que mantiene en vilo a participantes y aficionados, se dará a conocer esta noche durante el pregón, en un momento que promete desatar la euforia en la enorme carpa municipal de la plaza de España, que a las 22.00 horas estará abarrotada. Allí se proclamará oficialmente a las agrupaciones ganadoras de esta edición. La encargada de inaugurar la fiesta será la cantante gaditana Merche, quien además ofrecerá un concierto dentro de su gira ‘Abre tu mente ahora 26’, poniendo el broche musical a una jornada que marcará el inicio de varios días de celebración, música y convivencia. Con la final del COAM ya celebrada y el pregón a punto de dar el pistoletazo de salida oficial, la capital regional se prepara para vivir intensamente un Carnaval Romano que promete espectáculo, participación y, sobre todo, mucha alegría en las calles.