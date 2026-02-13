No se registraron heridos
Un incendio arrasa una nave en Lobón y deja una densa humareda visible en la zona
En las instalaciones se desarrollaba una actividad en pruebas dedicada al tostado de frutos secos
Una nave industrial de Lobón ha quedado arrasada este viernes por un incendio declarado en torno a las 13.30 horas, sin que se hayan registrado heridos, según han informado fuentes de los servicios de extinción y seguridad a El Periódico Extremadura desplazados al lugar del suceso. El fuego se ha originado, al parecer, en el interior de la nave por causas que todavía se investigan. Las primeras hipótesis del suceso apuntan a que podría estar relacionado con la actividad empresarial que se desarrollaba en las instalaciones del citado recinto, en fase de pruebas, dedicada al tostado de frutos secos.
Gran virulencia
Las llamas han avanzado con gran virulencia y han generado una densa humareda. El incendio ha asolado el interior de la nave y ha afectado también a buena parte de sus paredes, dejando graves daños materiales. Hasta la calle Don Benito de la localidad pacense se han desplazado efectivos del Consorcio de Bomberos de la Diputación de Badajoz, además de agentes de la Policía Local. También ha acudido una dotación de Cruz Roja para dar cobertura preventiva al operativo de extinción.
- Condenado un vecino de Badajoz a indemnizar con 8.000 euros a un empresario por difamarlo en redes sociales
- La parada de autobús de la Facultad de Medicina de Badajoz estará temporalmente fuera de servicio
- Investigan si el joven hallado muerto en el río en Badajoz participó en el robo de un armero en una casa esa misma noche
- Así te hemos contado la primera victoria de Los Camballotas en el Comba 2026
- La Cuadrilla del Arte: cuchara, memoria y raya
- El tiempo para el Carnaval de Badajoz 2026, ¿qué días va a llover?
- La Asociación de Vecinos de San Roque quiere aclarar que los gastos de la sardina ronda los 1.000€
- El caudal del Guadiana a su paso por Badajoz comenzará a subir este viernes por la noche