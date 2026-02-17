Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más de treinta incidentes de tráfico durante la última semana en Mérida

Cuatro de los siniestros se saldaron con heridos, además se abrieron diligencias por alcoholemia y por conducir sin permiso

Imagen de archivo de un control de velocidad en Mérida

Francisco Carrasco

El informe de siniestralidad vial elaborado por la Policía Local de Mérida correspondiente a la semana del 9 al 15 de febrero, se recoge un total de 32 incidencias de tráfico, de las cuales 28 fueron por daños materiales y cuatro con resultado de lesiones.

Entre los sucesos más destacados figura un accidente ocurrido en la Avenida Felipe VI en el que se vieron implicados dos vehículos, así como un atropello leve registrado en el aparcamiento de un supermercado de la zona de La Heredad.

Choques múltiples

Otro de los siniestros reseñables tuvo lugar en la Avenida Reina Sofía, donde se produjo un choque en cadena que afectó a tres vehículos como consecuencia de no respetar la distancia de seguridad entre ellos.

Además de los accidentes, la Policía Local abrió diligencias por un delito de alcoholemia tras un choque, así como otro atestado por un conductor que circulaba sin permiso correspondiente de circulación.

Controles preventivos

En materia de prevención, se realizaron 19 controles de alcoholemia, de los cuales tres arrojaron resultado positivo administrativo y 16 dieron negativo.

Desde la Policía Local se insiste en la importancia de respetar las normas de circulación y extremar la precaución al volante para reducir el número de accidentes y garantizar la seguridad de peatones y conductores.

