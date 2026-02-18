Deporte
La Vuelta a Extremadura Caminando: 2.300 kilómetros de senderismo para unir la región desde Mérida
El proyecto, diseñado por Manuel Calderón arranca el 1 de marzo en la Plaza de Roma, combinando deporte, turismo y promoción de la cultura
Mérida será el punto de partida de un ambicioso proyecto de senderismo: la Vuelta a Extremadura Caminando, que dará inicio el próximo 1 de marzo y se prolongará hasta el 11 de junio. La iniciativa, presentada por el delegado de Deportes de la capital extremeña, Toni Marín, está diseñada por Manuel Calderón, quien recorrerá la región de centro a sur y luego hacia el norte, abarcando un total de 2.300 kilómetros divididos en 100 etapas.
Calderón ha destacado que la ruta constituye un "hito a nivel nacional en el mundo del senderismo" y tiene como objetivo principal fomentar el turismo sostenible y el desarrollo rural en zonas menos transitadas. La iniciativa busca, además, ser homologada como el primer camino GR que recorre una región española, tras su validación por la Federación de Montaña.
Inclusivo y solidario
El proyecto se caracteriza por su enfoque inclusivo y solidario. Entre las acciones previstas están los "500 metros de inclusión", donde podrán participar escolares, personas mayores o con movilidad reducida, así como colaboraciones con entidades como la Asociación Española Contra el Cáncer, Proines y asociaciones de enfermedades raras. Cada kilómetro recorrido será difundido en directo para dar visibilidad a estas causas.
Asimismo, la vuelta a Extremadura contará con un componente cultural y de arraigo regional. Cada municipio entregará a Calderón un "regalo itinerante" que transportará hasta el siguiente pueblo, creando un hilo simbólico de unión, y se sellará una credencial que se transformará en un libro con obras locales de pintura y escritura.
Toda la ruta será monitorizada en tiempo real a través de Wikiloc, bajo el perfil 'Vuelta Extremadura caminando, Sendero Extremadura', permitiendo a la sociedad extremeña seguir de cerca esta experiencia que combina deporte, cultura y compromiso social.
