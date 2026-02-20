Programación del fin de semana
Flamenco contra la violencia vicaria y magia familiar: las propuestas de la Sala Trajano de Mérida
El sábado ofrecerá 'Saturnos y Medeas', mientras el domingo será el turno de 'Momentos mágicos'
El Periódico Extremadura
La Sala Trajano de Mérida programa para este fin de semana dos montajes dirigidos a públicos diferentes, con una propuesta de teatro flamenco de contenido social y un espectáculo familiar de magia teatralizada. El sábado 21, a las 20.30 horas, se representará ‘Saturnos y Medeas’, una obra de teatro flamenco sobre violencia vicaria dirigida por Pedro Luis López Bellot y protagonizada por la bailaora Manuela Sánchez y el actor Fernando Ramos.
Según ha informado este viernes la Junta de Extremadura en nota de prensa, este montaje “sumerge al espectador en el abismo de la violencia vicaria”, en un universo donde “belleza y horror conviven”, y que transita del “realismo feroz” al cabaret grotesco para abordar el abuso de poder y la manipulación emocional como herramientas de dominio. La obra cuenta con texto de J. P. Cañamero y música de Pedro Calero.
Magia teatralizada
El domingo 22, a las 18 horas, será el turno de ‘Nuestros momentos mágicos’, un espectáculo familiar que combina magia, comedia, música y elementos de circo clásico. La historia se desarrolla en una gala de magia teatralizada en la que participan dos magos y una payasa, con una puesta en escena pensada para todas las edades. El reparto lo integran La Payasa Inesperada, Mago Kreston y Ana Marle.
- San Roque no se quedará sin enterrar la sardina; lo asumirá el hostelero Óscar Tejeda: 'Lo tenemos todo preparado
- La comparsa Sanyati no puede asistir al Gran Desfile de Badajoz
- Gran éxito en el Carnaval de Badajoz: 500.000 participaciones en su primer fin de semana
- El mercado floral vuelve a la plaza Alta de Badajoz con muchas novedades
- Los Lingotes: 'Este año no hemos actuado, el Carnaval es lo que somos
- Todo listo para el Entierro de la Sardina en Badajoz: horarios y ubicaciones
- Un joven de 19 años, herido con arma blanca en una reyerta durante el Carnaval de Badajoz
- Detienen al hombre que se precipitó desde un quinto piso en San Roque (Badajoz)