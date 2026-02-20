Liberan en Mérida a una lechuza atrapada en una azotea

La rápida colaboración ciudadana resultó clave para salvar la vida del animal que junto con la intervención de los miembros de Fondenex (Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura) lograron liberar a una lechuza común que había quedado atrapada en una red colocada sobre el tejado de un inmueble de Mérida.

Gracias a esta liberación, el ave ha podido volver a surcar el cielo de Mérida tras ser rescatada este jueves. El aviso fue dado por varios vecinos y la lechuza fue retirada con cuidado de la red y pudo ser puesta en libertad poco después, volando sin dificultad.

Entornos urbanos

La lechuza es una rapaz nocturna que habita con frecuencia en entornos urbanos, donde utiliza mechinales, desvanes y huecos de edificios para refugiarse y reproducirse. No construye nido como tal, sino que deposita entre tres y seis huevos blancos en cualquier oquedad, rodeados de restos de sus presas.

Se trata además de un animal especialmente beneficioso para la convivencia en los núcleos urbanos, ya que su dieta se compone en un 80 por ciento de ratones y ratas. Por ello, los expertos destacan su papel fundamental como método natural de control de roedores, sin necesidad de utilizar productos químicos ni sistemas contaminantes.

“Quien tiene una lechuza en su edificio cuenta con el mejor sistema contra los roedores: gratuito, eficaz y respetuoso con el medio ambiente”, subrayan desde FONDENEX.

Noticias relacionadas

Por ello se anima a la ciudadanía a avisar a los servicios especializados ante cualquier caso similar y a proteger a una especie que resulta clave para el equilibrio ecológico en las ciudades.