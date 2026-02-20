Mérida marca el paso de la Vía de la Plata: la Red diseña la promoción turística y prepara el 30 aniversario

Mérida vuelve a situarse en el centro del eje norte-sur con la celebración de la LXIV reunión técnica de la Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta Vía de la Plata, un encuentro que reúne este viernes en la capital extremeña a responsables técnicos y representantes institucionales de los municipios que integran este itinerario cultural. El objetivo es cerrar el balance de 2025, dibujar el plan de trabajo de 2026 y empezar a organizar las primeras propuestas del 30 aniversario, que se conmemorará en 2027.

Las sesiones se desarrollan en el Salón de Plenos del ayuntamiento, un escenario cargado de simbolismo para una ciudad que creció “al calor” de la antigua calzada romana. En la apertura institucional, el portavoz del Gobierno municipal, Julio César Fuster, ha dado la bienvenida a los asistentes poniendo el acento en el papel vertebrador de la ruta. Mérida, ha recordado, es una ciudad “milenaria” nacida junto a una vía que sigue siendo “símbolo de conexión, intercambio e identidad compartida”.

Fuster ha aprovechado su intervención para regresar al origen de la Red, creada en abril de 1997 por los ayuntamientos de Gijón, León, Zamora, Salamanca, Cáceres y Sevilla, y ha subrayado el crecimiento de la entidad hasta las 38 localidades actuales. Para el portavoz, la cooperación entre municipios es una herramienta decisiva para impulsar desarrollo territorial, promoción turística y puesta en valor del patrimonio común.

Apartado técnico

En la parte técnica, la agenda incluye el informe de la Oficina Técnica de Gestión, el Plan de Trabajo 2026, el programa de formación del próximo ejercicio y el diseño inicial de los actos conmemorativos del 30 aniversario. “Las ciudades que comparten historia también deben compartir estrategia”, ha defendido Fuster, quien ha insistido en la necesidad de caminar juntos en un momento en el que el turismo cultural y sostenible se ha convertido en una palanca clave para muchas economías locales.

Los participantes completarán el programa con una visita al Museo Nacional de Arte Romano, además de propuestas como ‘Luxuria. Los Placeres de Augusta Emerita’ en el Museo Abierto de Mérida (MAM) y la ruta nocturna ‘Mérida Secreta’, centrada en leyendas y tradiciones de la ciudad. El consistorio destaca que, con la organización de esta reunión, Mérida "refuerza su peso dentro de la Red y su apuesta por una promoción turística basada en la cooperación intermunicipal, la innovación y el patrimonio como motor".