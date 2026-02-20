Mérida avanza en la mejora de la experiencia del visitante con el sello de calidad SICTED

Nuevo impulso para el sector turístico. El Ayuntamiento de Mérida ha sacado a concurso público un contrato para implantar y gestionar el Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos (SICTED), un distintivo de calidad impulsado por la Secretaría de Estado de Turismo que reconoce el compromiso de empresas y servicios turísticos con la excelencia. Según lo recogido en la plataforma de contratación pública, el presupuesto de licitación es de 24.224 euros, con los impuestos incluidos, y las empresas pueden ofertar hasta el próximo 4 de marzo.

El pliego de prescripciones ténicas fija, además, que el contrato se ejecutará desde la firma hasta el próximo 30 de abril, con un servicio que culminará en la mejora y homogeneización de estándares entre servicios turísticos de la capital autonómica. La actuación, financiada por la Unión Europea a través de Next Generation, pretende dar “un nuevo impulso” a la gestión turística local desde una visión más sostenible, resiliente y participativa, apoyándose en herramientas de mejora continua, así como en la coordinación entre empresas y administración.

Buenas prácticas

El modelo se apoya en los manuales de buenas prácticas por sectores (alojamientos, restauración, taxis, etcétera), con el objetivo de que el visitante encuentre una calidad “más homogénea” en el conjunto del destino y no perciba diferencias sustanciales entre servicios. El proyecto usca reforzar el trabajo como destino SICTED, con un acompañamiento integral: captación y adhesión de nuevos servicios, asesoramiento a empresas ya participantes, formación obligatoria, visitas de asistencia técnica, talleres colectivos y evaluaciones para comprobar la implantación real de los requisitos.

Según el pliego, la formación se impartirá mediante videoconferencias y la adjudicataria deberá volcar la información en la plataforma SICTED (asistentes, encuestas de satisfacción y documentación), además de realizar visitas de asistencia técnica individual y sesiones colectivas para resolver dudas y acelerar la implantación real de las buenas prácticas en el día a día de cada negocio. La dirección del contrato se llevará desde la Delegación de Turismo municipal, que designará una persona responsable para supervisar y validar los trabajos.