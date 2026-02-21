Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Certamen gastronómico

La Cofradía Infantil de Mérida recupera su concurso de arroces: el 28 de febrero en las Siete Sillas

La organización ha establecido tres premios: 200 euros para el primer clasificado, 100 euros para el segundo y 50 euros para el tercero

Concurso de arroces de la Infantil, en una edición pasada.

Concurso de arroces de la Infantil, en una edición pasada. / EL PERIÓDICO

Carmen Hidalgo Sancho

Mérida

La Real Hermandad y Cofradía Infantil de Mérida celebrará el próximo 28 de febrero la VI edición de su concurso de arroces, que regresa tras dos años sin poderse celebrar por la lluvia. La convocatoria busca reforzar el carácter de la hermandad como “una gran familia” en la que se afiancen valores como la hermandad, la religiosidad y la unidad.

Cartel del concurso de arroces de la Infantil.

Cartel del concurso de arroces de la Infantil. / EL PERIÓDICO

El concurso tendrá lugar en el parque de las Siete Sillas y está abierto a la participación de equipos y peñas, con independencia de que pertenezcan o no a la cofradía. La actividad comenzará a las 11:30 horas. Según recogen las bases, para que el concurso pueda celebrarse será necesario que haya al menos ocho equipos inscritos.

Los premios

La organización ha establecido tres premios: 200 euros para el primer clasificado, 100 euros para el segundo y 50 euros para el tercero. Se admite cualquier modalidad de arroz. La inscripción es gratuita, y los participantes deberán aportar todos los ingredientes necesarios excepto el arroz, que será facilitado por la organización.

Como principal novedad en esta edición, se llevará a cabo un taller de cocina infantil, pensado para que niños y niñas que lo deseen puedan participar y mostrar sus habilidades culinarias. El plazo de inscripción finaliza a las 23:59 horas del 25 de febrero. Las bases pueden descargarse en la web www.infantiles.semanasantademerida.es y las inscripciones se formalizan a través del correo cofradiainfantil@gmail.com.

