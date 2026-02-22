Paseos saludables en el centro de salud de Nueva Ciudad en Mérida: "Se nos hace corto de lo bien que lo pasamos"

Cada miércoles, de 9.30 a 10.30 horas, el margen izquierdo del Guadiana y el parque de las Siete Sillas se convierten en un pequeño gimnasio al aire libre. Allí caminan, conversan y ejercitan el equilibrio alrededor de 30 personas mayores de 60 años dentro del programa de paseos saludables que impulsa el Centro de Salud Urbano 1 (Nueva Ciudad) de Mérida.

"Se nos hace corto de lo bien que lo pasamos", resume una de las participantes al término de la ruta. La frase se repite entre quienes han encontrado en esta cita semanal algo más que actividad física: una red, una rutina compartida y una excusa para salir de casa.

Bienestar emocional

La iniciativa nació hace dos años, tras una reunión entre profesionales del centro, vecinos del barrio y responsables de recursos comunitarios. El primer paso fue la ‘Semana de las personas mayores’, con talleres de memoria, bienestar emocional, primeros auxilios, digitalización o prevención de fraudes, impartidos con la colaboración de distintos colectivos.

El éxito llevó a ampliar la propuesta a un mes completo de actividades y a consolidar los paseos como uno de los ejes del programa.

Caminar, compartir, cuidarse

Bajo el lema ‘Pisando fuerte’, el grupo realiza cada semana un recorrido de una hora que incluye ejercicios de fuerza y equilibrio adaptados. La actividad está acompañada por una media de seis o siete profesionales del centro (entre médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, personal administrativo o fisioterapeutas), lo que aporta seguridad y refuerza el vínculo entre pacientes y equipo sanitario.

Según explica en redes sociales la coordinadora del centro, Carmen Gómez, el objetivo ha sido atraer especialmente a personas mayores que viven solas o que necesitan un estímulo para mantener una vida activa. "Buscábamos que tuvieran una excusa para hablar, reunirse y salir a la calle, y el grupo que se ha formado es muy cohesionado".

Cuando el tiempo no acompaña, el paseo no se cancela: se traslada al interior del centro, donde se desarrollan otras dinámicas de grupo y ejercicios para mantener la actividad.

Mirar el barrio desde la salud

Esta edición ha incorporado además un "mapeo de activos para la salud", que invita a observar el entorno con otra mirada. Durante el recorrido identifican bancos accesibles, zonas verdes cuidadas, comercios de proximidad o gestos cotidianos como un saludo amable. "Es ir andando y mirando con otros ojos, siempre hacia la salud y no hacia la enfermedad", ha indicado Gómez.

Desde el propio centro resumen el espíritu del programa con una invitación directa: si quieres hacer ejercicio, divertirte, conocer personas y aprender, apúntate. La inscripción está abierta en la administración del Centro de Salud Urbano 1 para mayores de 60 años adscritos al cupo.