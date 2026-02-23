Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La biblioteca municipal de Mérida explora el erotismo y el lenguaje en ‘El amante’ de Marguerite Duras

El encuentro, que tendrá lugar este martes, estará conducido por la psicóloga y sexóloga de Pussycat Esther Calvo Gómez

Biblioteca Juan Pablo Forner de Mérida.

Biblioteca Juan Pablo Forner de Mérida. / EL PERIÓDICO

El Periódico Extremadura

Mérida

La Biblioteca Municipal Juan Pablo Forner de Mérida vuelve a mirar a la literatura desde una perspectiva poco habitual. Lo hará con la conferencia-coloquio ‘Erotismo en las palabras’, una propuesta centrada en la obra 'El amante', de Marguerite Duras, que pone el foco en el erotismo y en la potencia expresiva del lenguaje literario.

Cartel del encuentro literario.

Cartel del encuentro literario. / EL PERIÓDICO

La actividad, programada para este martes, comenzará a las 19.00 horas en la sala de conferencias de la biblioteca y estará conducida por Esther Calvo Gómez, sexóloga y psicóloga de la tienda erótica Pussycat, encargada de guiar el debate desde una mirada interdisciplinar que conecta literatura, deseo y subjetividad.

Reflexión compartida

El encuentro propone un acercamiento a una de las obras más conocidas de Duras, explorando cómo el texto construye la intimidad, el cuerpo y la memoria a través de la palabra, y abriendo un espacio para la reflexión compartida en formato charla-coloquio. La cita está organizada por la biblioteca municipal con la colaboración de la Asociación de Amigos de la Biblioteca Municipal Juan Pablo Forner.

