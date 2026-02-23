Evento formativo del instituto
El Albarregas de Mérida celebra la V Semana del Emprendimiento centrada en el comercio exterior
La cita conecta a estudiantes de Formación Profesional con profesionales del mercado internacional
El comercio exterior y la internacionalización empresarial protagonizan desde este lunes la V Semana del Emprendimiento del Instituto Albarregas de Mérida, una cita que vuelve a tender puentes entre el alumnado de Formación Profesional y el tejido empresarial. Al acto inaugural ha asistido la delegada de Comercio y Emprendimiento del ayuntamiento emeritense, Laura Iglesias, quien ha respaldado una iniciativa que refuerza los lazos entre el ámbito educativo y el sector productivo local.
"Hoy damos comienzo a una semana llena de inspiración, experiencias reales y conexiones con profesionales que desarrollan su carrera más allá de nuestras fronteras. Un espacio para aprender, compartir y descubrir nuevas oportunidades de futuro", ha destacado el centro educativo a través de una publicación en sus redes sociales. "¡Bienvenidos y bienvenidas a una semana para abrir la mente y soñar en grande!", ha señalado.
Punto de encuentro
Durante la apertura, profesionales con amplia experiencia internacional han desgranado las claves estratégicas del comercio global y han compartido experiencias reales que ilustran los retos y oportunidades de salir al mercado exterior. El evento se consolida así como un espacio de encuentro entre empresas y estudiantes, especialmente en el marco de la Formación Profesional Dual, favoreciendo la creación de sinergias y el contacto directo con el mundo laboral.
A través de ponencias y testimonios, el alumnado ha podido conocer de primera mano casos de éxito y trayectorias profesionales vinculadas a la expansión internacional. Antiguos alumnos del centro han compartido su experiencia profesional tras finalizar sus estudios y su proceso de inserción en el mercado laboral. Con esta quinta edición, el IES Albarregas reafirma su apuesta por una formación conectada con la realidad empresarial y orientada a ampliar horizontes más allá del ámbito local.
