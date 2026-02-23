Progestión se postula para la nueva oficina de atención a personas migrantes de Mérida

El Ayuntamiento de Mérida tiene sobre la mesa el informe para adjudicar a la Asociación Progestión la puesta en marcha y gestión de la nueva Oficina Técnica de Atención a Personas Migrantes. Según lo recogido en la plataforma de contratación estatal, esta entidad ha sido propuesta para hacerse con el contrato por un importe de 168.363,80 euros, con los impuestos incluidos, para un plazo de dos años.

A este proceso licitador también se presentaron las ofertas de Fundación Cepaim y Gadea&Herder SLU, si bien fueron excluidas por incluir información económica en el sobre correspondiente a criterios sujetos a juicio de valor. De este modo, la única oferta admitida fue la de Asociación Progestión, que obtuvo una puntuación total de 74,5 puntos sobre 100. En concreto, logró 25,5 puntos en los criterios sometidos a juicio de valor y la máxima puntuación (49 puntos) en los criterios cuantificables automáticamente.

El pliego de prescripciones técnicas del contrato recoge que la nueva oficina responde al aumento sostenido de población migrante en la capital autonómica, que ha pasado de 2.214 personas empadronadas en 2019 a 3.434 en 2024, lo que supone un aumento de más de 1.200 residentes en cinco años. "Este crecimiento, en un contexto de limitación de recursos públicos, ha incrementado la presión sobre entidades sociales y ONG que hasta ahora asumían buena parte de la atención", indica.

Los servicios

La nueva oficina ofrecerá asesoramiento jurídico especializado en materia de extranjería (regularización, reagrupación familiar, nacionalidad o permisos de residencia y trabajo), así como mediación intercultural, acompañamiento sociolaboral y acciones de sensibilización comunitaria. El servicio contará con un equipo mínimo formado por un perfil jurídico y otro de mediación intercultural, con atención presencial de lunes a viernes en horario de mañana y atención telefónica ampliada.

Entre sus funciones figuran también la coordinación con servicios sociales, centros educativos y sanitarios, así como la elaboración de informes periódicos de seguimiento y evaluación. Con esta medida, el ayuntamiento busca consolidar un recurso estable que facilite la integración social, jurídica y laboral de la población migrante, y que actúe como punto de referencia tanto para las personas extranjeras como para el tejido empresarial y social de la ciudad.

El consistorio emeritense justifica la externalización del servicio por la insuficiencia de medios técnicos y humanos propios para asumir esta atención especializada a las personas migrantes. por último, cabe indicar que la financiación correrá íntegramente a cargo del presupuesto municipal, a través de la Delegación de Migraciones.