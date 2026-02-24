El Ayuntamiento de Mérida activa un plan especial para reparar los destrozos del temporal

El Ayuntamiento de Mérida ha puesto en marcha una nueva fase de coordinación para reparar los daños causados por los temporales de las últimas semanas. Los distintos servicios municipales implicados han mantenido este martes una reunión técnica para ordenar las actuaciones y fijar prioridades, con especial atención a las principales zonas verdes de la ciudad, donde se concentran buena parte de las afecciones.

Zona afectada por el temporal en Mérida. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

En paralelo, el consistorio ha iniciado la elaboración de un plan especial de actuación para paliar los efectos materiales y las posibles consecuencias económicas derivadas del temporal. Según ha señalado en nota de prensa, en estos momentos se sigue recopilando y analizando la información relativa a las incidencias registradas, con el fin de valorar las situaciones de emergencia que hayan podido originar daños y estudiar soluciones que el ayuntamiento pueda asumir dentro del marco de sus competencias.

Zona Catastrófica

Cabe recordar que el consistorio solicitará al Gobierno de España la declaración de Zona Catastrófica para la ciudad. La petición se enmarca en la decisión del Consejo de Ministros de declarar como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil a los territorios damnificados por las sucesivas borrascas que han azotado la península entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026, y que han ocasionado daños materiales, económicos y sociales en numerosas regiones y localidades del país.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, explicó que “solo en la zona conocida como La Isla” la crecida del río Guadiana, como consecuencia de los desembalses, y la posterior inundación han afectado de forma severa a la zona ajardinada. En este sentido, indicó que el agua había "arrasado por completo" una obra que finalizó a finales de año y que supuso una inversión cercana a 400.000 euros destinada a la renovación integral de caminos, pasarelas y mobiliario.

A estos daños se suma la pérdida de aproximadamente 350 árboles en distintos puntos de la ciudad, así como “muchísimos desperfectos en la vía pública”, que requieren la retirada y tratamiento de los residuos generados, además de la restitución urgente del suelo afectado. Por ello, avanzó que el consistorio estaba elaborando un informe técnico de valoración de daños, que incluiría la retirada y restauración de los espacios afectados.