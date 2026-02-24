Cita cultural
La académica Francisca Noguerol llevará la poesía experimental a Mérida este miércoles
La profesora ofrecerá la ponencia ‘Brevedad: imágenes y silencio’, en la biblioteca municipal
Francisca Noguerol, catedrática de Literatura Hispanoamericana en la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca y académica correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, participará esta semana en el taller de poesía experimental que organiza la biblioteca municipal Juan Pablo Forner de Mérida. La profesora ofrecerá la ponencia ‘Brevedad: imágenes y silencio’, en una de las sesiones programadas.
El taller se desarrolla en distintas sesiones los miércoles, de 18.30 a 20.00 horas, y está concebido como un acercamiento práctico a la poesía experimental: los participantes conocerán sus principales recursos y dinámicas creativas y, además, serán invitados a elaborar sus propias piezas. Los trabajos resultantes darán lugar, al término del ciclo, a una exposición con las obras realizadas.
Noguerol sumó en 2023 varios reconocimientos, entre ellos los Premios María de Maeztu a la excelencia investigadora y el Premio Gloria Begué a la excelencia docente, distinciones que avalan su trayectoria académica y su labor en el ámbito universitario. Además, es responsable de más de 230 trabajos de investigación publicados en revistas y editoriales nacionales e internacionales.
Remedios Zafra
La agenda cultural de la biblioteca se completa con otra cita destacada. Para mañana miércoles está previsto un encuentro con la ensayista Remedios Zafra, que conversará con el público en la sala Dulce Chacón a partir de las 19.45 horas. La obra de esta escritora ha obtenido premios como el Internacional de Ensayo Jovellanos, Meridiana de Cultura, de las Letras El Público, Málaga de Ensayo, de Investigación de la Cátedra Leonor de Guzmán y de Ensayo Carmen de Burgos.
- Balance del incendio en la residencia de mayores de La Granadilla en Badajoz: 44 personas atendidas por inhalación de humos
- Trágico accidente en Sagrajas (Badajoz), fallece un motorista al chocar contra una pared
- Fallece Jesús Salom, sargento de la base aérea de Talavera la Real y enfermo de ELA
- Realizan catas arqueológicas en la Catedral de Badajoz para realizar cuatro nuevas tumbas para arzobispos
- El PSOE pide al Ayuntamiento de Badajoz soluciones para las carreteras, transporte escolar y el consultorio de Alcazaba
- Herido grave un joven de 29 años en un atropello en Badajoz
- Estos son los ganadores del Concurso Disfraz en la Calle de Badajoz
- Atropellan a un ciclista de 74 años en Badajoz