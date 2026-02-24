Los tres nuevos proyectos patrimoniales de Mérida: Casa de los Mármoles, Columbarios y esculturas

El Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida planteará a los socios del Programa Mecenas tres nuevas propuestas a desarrollar en esta anualidad. En concreto, se les propondrá la adecuación integral de la Casa de los Mármoles en el Área Arqueo­lógica de Morería; una nueva cubierta y adecuación integral de los Columbarios; así como la elaboración de dos esculturas en homenaje a los insignes arqueólogos José Ramón Mélida y Maximiliano Macías, excavadores del teatro romano entre 1910 y 1914.

Los 1.400 mecenas con los que cuenta el organismo gestor del patrimonio emeritense, entre particulares y empresas, deberán someter estas iniciativas a votación, aunque por el momento no se ha fijado la fecha, pero sí está previsto que sea próximamente. Estos serán los encargados de sufragar parte del proyecto que resulte elegido, aunque los dos restantes se acometerán igualmente por parte del consorcio.

Su director, Félix Palma, recuerda que la aportación económica de los mecenas suele situarse entre 40.000 y 50.000 euros, y que hay intervenciones que superan los 100.000 euros, por lo que la financiación se completa con recursos propios. Pero el mensaje principal, no está en la cifra: “Lo importante es la concienciación y la implicación ciudadana”. Recuerda actuaciones anteriores vinculadas al programa, como la recuperación del templo de la calle Holguín o la limpieza del Arco de Trajano.

Las propuestas

En concreto, la primera propuesta se centra en hacer visitable la Casa de los Mármoles, ya que este espacio solo puede contemplarse desde arriba, desde la calzada. Para ello se plantea una mejora de la accesibilidad con pasarelas y plataformas, siguiendo el modelo aplicado en intervenciones recientes del teatro y el anfiteatro, con la intención de facilitar el recorrido incluso a personas con movilidad reducida. También se incluyen elementos museográficos con panelería explicativa y la colocación de columnas.

La segunda opción mira a la zona de los Columbarios, donde se conservan dos mausoleos íntegros y de gran valor. Allí existe una cubierta de cristal instalada hace años que ha generado problemas, por lo que se propone una nueva estructura que englobe ambos monumentos y mejore su protección. El diseño incluiría también un punto de observación elevado: una especie de escalera o estructura que permita subir y contemplar los mausoleos desde arriba, con una visión cenital.

Finalmente, la tercera iniciativa se plantea en un área de descanso que se encuentra situada entre el teatro y anfiteatro romanos, una zona que el consorcio monumental prevé adecuar y que está actualmente en fase de licitación. Allí se instalarían dos esculturas de bronce dedicadas a los arqueólogos José Ramón Mélida y Maximiliano Macías, que recuperaron el teatro romano para el disfrute del público.