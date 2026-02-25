Las cofradías de la Basílica de Santa Eulalia de Mérida podrán salir por la puerta trasera

La Junta de Cofradías de Mérida continúa perfilando los preparativos de cara a la Semana Santa de 2026. Coincidiendo con el inicio de la Cuaresma, la delegada municipal de Semana Santa, Ana Aragoneses Lillo, mantuvo el pasado lunes un encuentro con los hermanos mayores para conocer de primera mano las principales necesidades de las hermandades, así como abordar los aspectos organizativos de los próximos desfiles procesionales.

Uno de los asuntos que centró la reunión fue la salida de las cofradías desde la Basílica de Santa Eulalia que, en este caso, son la Ferroviaria y el Nazareno. En este sentido, la edil informó de que en los próximos días se habilitará la salida por la parte trasera del templo, una medida que permitirá a las hermandades acceder a la plaza de Santa Eulalia, mejorando la organización y facilitando el tránsito de pasos y cortejos.

Además de esta actuación, en el encuentro se abordaron otras cuestiones logísticas relacionadas con recorridos, coordinación y necesidades técnicas, dentro del calendario de trabajo que el consistorio mantiene abierto con la Junta de Cofradías. Durante la reunión, la edil agradeció a los representantes de las cofradías el trabajo que vienen desarrollando desde hace meses para que la Semana Santa emeritense vuelva a lucir con todo su esplendor.

Cartel y pregón

Cabe recordar que una imagen con acuarelas de la Virgen de las Angustias, perteneciente a la cofradía Ferroviaria, obra de Daniel Jiménez Díaz, vecino de Aznalcázar (Sevilla) y nacido en Cáceres, resultó la ganadora del concurso para protagonizar el cartel anunciador de la Semana Santa de Mérida 2026. El trabajo denominado 'La sexta Angustia' se alzó con el premio de 2.000 euros, que se entregará en el transcurso del pregón cofrade, el próximo 21 de marzo, en el teatro María Luisa.

Cartel anunciador de la Semana Santa de Mérida 2026. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Este año, el periodista emeritense Paco Vadillo será el encargado de pronunciar el pregón, según aprobó por unanimidad la Junta de Cofradías en reconocimiento a su gran implicación con esta festividad. Precursor de la mayor torrijada de España, que se celebra en Mérida cada Domingo de Ramos, los Premios Cofrades o ciclos de charlas sobre la Semana Santa, Vadillo siempre ha estado dispuesto a colaborar con las hermandades y cofradías de la ciudad en todo aquello que se le ha requerido.