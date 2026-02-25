El concierto 'fugaz' de Julio Iglesias en Mérida, un espectáculo que supo a poco

Los que estuvimos aquella noche en el Teatro romano de Mérida vibramos con los legendarios temas de Julio Iglesias, pero la actuación supo a poco. El artista no alcanzó las dos horas de música previstas y abandonamos el recinto con una mezcla de nostalgia y ligera decepción, con la sensación compartida de que el concierto se hizo corto. Es el último concierto que Iglesias ha ofrecido en Extremadura hasta la fecha.

Era el 22 de junio de 2013 y el artista internacional regresaba a la capital extremeña casi once años después de su anterior visita. La cita abría su gira española y congregó a alrededor de 3.000 personas.

La puntualidad marcó el ritmo de un espectáculo único, que arrancó entre aplausos y gritos desatados de muchas admiradoras del cantante, algo que en algún momento le incomodó y obligó a intervenir a su personal de seguridad.

'Amor, amor, amor'

Iglesias apareció en el escenario del Romano con 'Amor, amor, amor', acompañado por su banda, tres coristas y varios bailarines, entre ellos una pareja de tango a la que presentó antes de que sonara 'A media luz'. Con su clásica imagen, fue desgranando algunos de sus títulos más reconocidos: 'Canto a Galicia', 'De niña a mujer', 'Bamboleo o Nathalie'.

Durante la velada, el artista recordó el vínculo que ha mantenido con España y con Extremadura, rememorando los años transcurridos desde su primera visita a esta tierra. "Venía pensando los años que hace que visité por primera vez esta tierra, 43", recordó.

El montaje se adaptó a la singularidad del Teatro y prescindió de pantallas y efectos audiovisuales habituales en otros recintos, apostando por un juego de luces que respetara la monumentalidad del escenario.

La ciudad notó la presencia del cantante desde horas antes. Hoteles completos, calles concurridas y negocios del centro animados por la llegada de seguidores que no quisieron perderse una actuación que pasará a la historia en Extremadura.

Aunque el recital fue un éxito y el público respondió con entusiasmo, el hecho de que no durara las dos horas previstas nos dejó a muchos con una sensación agridulce.

Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por señalarle como abusador sexual / El Periódico

Polémica

Más de una década después, el nombre Julio Iglesias, siempre de actualidad, lo está hoy por la denuncia de supuestos abusos a dos exempleadas, una querella finalmente archivada por la Fiscalía. Además, el cantante ha emprendido acciones legales contra la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, por haberlo calificado públicamente de abusador, al considerar que esas declaraciones dañan su honor.

Noticias relacionadas

Pero en Extremadura y en Mérida queda la memoria de una noche intensa y de un público que se marchó tarareando sus canciones, aunque con la sensación de que faltó tiempo para más.