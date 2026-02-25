La vivienda en Mérida crece un 7,5% hasta 964 euros por metro cuadrado y no rebasa la media

Mérida terminó 2025 con un precio medio de la vivienda de 964 euros por metro cuadrado, después de registrar un incremento interanual del 7,5% con respecto a diciembre del año anterior, según los datos de la estadística de ‘Municipios relevantes’, elaborado por la sociedad de tasación Tinsa. Además, la capital extremeña es única localidad de Extremadura incluida en este informe. Pese al repunte, el dato de la ciudad queda muy por debajo de la media de las ciudades españolas analizadas, que se sitúa en 2.091 euros por metro cuadrado, con un crecimiento anual del 13,1%, casi el doble que el registrado en la capital autonómica.

El informe apunta a que las subidas se extienden por buena parte del país: el 45% de los municipios presenta incrementos interanuales superiores al 10% nominal, con especial intensidad en provincias como Madrid, Málaga, Alicante, Valencia, Cádiz y Cantabria. En cuanto a la evolución del ritmo de crecimiento, la estadística señala que se intensifica en el 68% de los municipios secundarios relevantes, se mantiene en el 22% y se modera levemente en el 11%.

Por municipios

En términos generales, los incrementos son mayoritarios. De hecho, 38 de los 84 municipios estudiados elevaron sus precios por encima del 10% nominal, en una horquilla de variaciones que va desde el 22,6% hasta el -3,5% interanual. Entre los mayores aumentos -por encima del 15% nominal- figuran Torrejón de Ardoz, Parla, Fuenlabrada y Móstoles (Madrid), además de Benidorm, Torrevieja y Elche (Alicante), Jerez de la Frontera (Cádiz) y Vélez-Málaga (Málaga). El patrón se repite: zonas costeras con fuerte peso del turismo y municipios del área metropolitana de Madrid, donde la presión sobre el mercado continúa al alza.

En 22 municipios (26%) la tasa teórica de esfuerzo para la compra de vivienda rebasa el 35%, nivel considerado razonable. Dentro de este grupo, ocho localidades alcanzan el 45%, umbral calificado como crítico, con los mayores desajustes localizados en municipios costeros de Málaga, Alicante y Cádiz. Los ocho municipios son Marbella (76%), Benidorm (63%), Torrevieja (63%), Vélez-Málaga (54%), Sanlúcar de Barrameda (52%), Orihuela (48%), Chiclana de la Frontera (46%) y El Puerto de Santa María (45%).