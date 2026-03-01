El Coro de Mérida gana el VI Concurso de Arroces de la Cofradía Infantil

Un arroz con foie de pato y setas, elaborado por integrantes del Coro de Mérida, se hizo ayer con el primer premio del VI Concurso de Arroces organizado por la Cofradía Infantil de Mérida, que se desarrolló en el parque de las Siete Sillas. El segundo premio recayó en el grupo Los Edificios y el tercero, en el del Cristo de los Remedios. Debido a la alta calidad de los platos, se acordó otorgar un accésit a la propuesta presentada por la Saga Antípoda.

Asistentes al concurso de la Cofradía Infantil, ayer, en Mérida. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

En esta ocasión, el certamen gastronómico contó con la participación de 12 equipos, procedentes de hermandades y cofradías, colectivos de la ciudad y grupos de amigos, quienes disfrutaron de una jornada marcada por el buen tiempo. Un año más, la organización celebró este concurso con el objetivo de "reforzar los valores de hermandad, unidad y convivencia, además de mantener a la cofradía presente en la agenda social de la ciudad".

Los premios

El jurado estuvo compuesto por el cocinero Pepe Osorio y los periodistas Paco Vadillo (Onda Cero) e Inmaculada Salguero (Cadena SER), quienes valoraron el proceso de cocinado, los ingredientes, así como la presentación y el sabor de los arroces. En el concurso se admitía cualquier modalidad de arroz y se establecieron premios de 200, 100 y 50 euros para el primer, segundo y tercer puesto, respectivamente.

Uno de los grupos participantes en el certamen gastronómico. / AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

Cabe destacar que los equipos comenzaron a cocinar sus arroces a partir de las 12.30 horas y la entrega de los platos se realizó desde las 13.30 horas, siguiendo el orden marcado por sorteo y con una cadencia de 10 minutos entre participantes. Finalmente, el fallo del jurado se dio a conocer en torno a las 16.15 horas.

Tras la entrega de premios, la música tomó el protagonismo con un concierto-tributo a Manuel Carrasco a cargo del grupo Vive el momento. Además, la hermandad instaló una barra con precios populares. Desde la Cofradía Infantil, por último, se quiso agradecer y felicitar a los operarios municipales por las labores de limpieza y adecentamiento del parque tras los destrozos ocasionados por el último temporal.