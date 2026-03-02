Marzo (también) era suyo

Los que ya hemos cruzado con holgura la frontera de la cincuentena recordamos bien cómo llegaba el mes marzo. No por la primavera asomando tímidamente -que también- ni por los días que empezaban a alargarse, sino porque aparecía en el calendario una fecha solemne: el Día de la Mujer Trabajadora. Así, con todas sus letras, como si hubiese que aclarar algo. Como si existiera otra categoría invisible de mujeres que, al no figurar en una nómina, no trabajaran.

El mes de marzo llegaba, sin más, con precisión casi administrativa, como si hubiera que distinguir entre mujeres que trabajaban y otras que, aparentemente, no lo hacían. Porque durante mucho tiempo se entendió el trabajo únicamente como aquello que llevaba contrato, horario y nómina. Y mientras tanto, miles de mujeres sostenían hogares enteros, educaban generaciones, cuidaban mayores, administraban economías domésticas imposibles y mantenían en pie la vida cotidiana sin reconocimiento oficial.

Aquellas mujeres parecían no entrar en la celebración. Marzo, entonces, tenía fronteras dejando de lado a mujeres que dirigían una empresa gigantesca llamada familia, sin vacaciones, sin reconocimiento institucional y, por supuesto, sin convenio colectivo porque oficialmente, no eran ‘trabajadoras', sin sueldo y, lo que es peor, sin descanso.

Porque si algo demuestra la HISTORIA -así, en mayúsculas- es que las mujeres han recorrido un camino lleno de obstáculos en sociedades diseñadas durante siglos desde parámetros masculinos, relegando su papel no solo a un segundo plano, sino muchas veces al tercero o directamente al abismo. Y aun así avanzaron, paso a paso, sin permiso y casi siempre sin aplausos.

Resistencia

Porque desde que el mundo es mundo, las mujeres han tenido que conquistar espacios que nunca debieron negarles. Y aun así avanzaron, muchas con el riesgo de sus propias vidas, sin estridencias muchas veces, pero con una resistencia silenciosa que ha cambiado el mundo más de lo que algunos manuales quieren admitir.

Estuvieron cuando nadie escribía sus nombres, cuando el esfuerzo no contaba y cuando el reconocimiento parecía reservado a otros. Estuvieron sosteniendo la vida, empujando silenciosamente el progreso y enseñándonos -sin proclamas- que avanzar también era resistir.

Hoy, afortunadamente, marzo ya no distingue. Marzo engloba también a todas esas mujeres que nunca dejaron de trabajar aunque nadie las llamara trabajadoras. A las que sostuvieron el pasado y a las que construyen el presente. A las que estuvieron siempre, incluso cuando la historia apenas las nombraba.

Reconocimiento

Hoy marzo ya no pretende encerrar en un solo día lo que pertenece a todo el año. Ahora entendemos que marzo no es el mes de la mujer porque los demás meses no lo sean, sino porque nos obliga a detenernos, mirar atrás y reconocer un camino que no fue, ni mucho menos, fácil ni corto.

Hoy hablamos de empoderamiento, una palabra más que necesaria que algunos pronuncian con entusiasmo y otros con cierta incomodidad, quizá porque implica repartir espacios que antes parecían inamovibles. Y aunque aún nos estremecen las cifras de violencia contra las mujeres -una realidad que nos obliga a no bajar la guardia- también es cierto que la sociedad ya no se entiende sin su liderazgo, su voz y su presencia plena.

La mujer no ha llegado ahora a la vida pública; simplemente ha dejado de pedir permiso para estar en ella. Y conviene recordarlo sin solemnidades impostadas, incluso con una pizca de ironía: después de tantos siglos intentando explicar el mundo sin ellas, resulta que eran imprescindibles para entenderlo, después de siglos intentando clasificar quién trabajaba y quién no, hemos terminado comprendiendo que ellas siempre sostuvieron el mundo, aunque muchos tardaran en ponerle nombre.

Igualdad

Porque al final, más allá de debates, estadísticas o discursos, hay una verdad tan sencilla como irrefutable: las mujeres nunca llegaron tarde a la historia; la historia fue la que tardó demasiado en mirarlas de frente. Quizá por eso marzo nunca fue solo un mes ni una fecha señalada en rojo en el calendario. Marzo es memoria, justicia y conciencia. Es el recordatorio de todo lo conquistado y, sobre todo, de lo que aún queda por conquistar.

Pero reconocerlo no basta. La igualdad no puede quedarse en palabras bien intencionadas ni en gestos simbólicos que duran lo que dura un acto institucional. La verdadera conquista se mide en oportunidades reales, en salarios justos, en corresponsabilidad cotidiana y en una sociedad que no obligue a elegir entre cuidar y crecer, entre avanzar o renunciar.

Porque marzo ya no pertenece a una celebración. Marzo pertenece a una verdad que ya no admite vuelta atrás: el mundo nunca se sostuvo sin ellas, y el futuro, sencillamente, no puede construirse sin su igualdad plena. Solo necesitábamos tiempo para entender que marzo -como la propia historia-también era suyo.