‘Supernanny’ llega a Mérida para ayudar a las familias a hablar del alcohol con sus hijos

La psicóloga Rocío Ramos-Paúl, conocida por su participación en el programa televisivo Supernanny, ofrecerá este jueves 12 de marzo a las 18.00 horas en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida una charla dirigida a familias para prevenir el consumo de alcohol en menores.

La actividad está organizada por Espirituosos España en colaboración con el Ayuntamiento de Mérida y forma parte de las acciones de la red 'Menores ni una Gota', una iniciativa que busca implicar a los municipios en la sensibilización social frente al consumo de alcohol antes de la mayoría de edad.

Herramientas para hablar con los hijos

Durante el encuentro, Ramos-Paúl proporcionará a padres y madres herramientas prácticas para abordar con sus hijos conversaciones sobre el alcohol y evitar el consumo precoz. La psicóloga ha subrayado la importancia de afrontar estas cuestiones desde la cercanía y la confianza dentro del ámbito familiar.

"Es fundamental saber cómo hablar con nuestros hijos sobre el alcohol utilizando un lenguaje que entiendan y que les permita ser conscientes de la importancia de no iniciarse en el consumo antes de la mayoría de edad", ha señalado Rocío Ramos-Paúl. Según ha indicado, la manera en que se abordan estas conversaciones "influye mucho en cómo los menores interiorizan estos mensajes".

Mitos y normas en el entorno familiar

La sesión también abordará algunos de los mitos más extendidos entre los jóvenes sobre el alcohol y ofrecerá pautas para que las familias establezcan normas claras dentro del hogar, según ha explicado la organización en una nota de prensa.

La charla se apoyará además en la guía gratuita 'Más de 100 razones para que un menor no beba alcohol', elaborada por Ramos-Paúl junto al psicólogo Luis Torres Cardona. El documento reúne 101 argumentos dirigidos a padres y educadores para ayudar a abordar desde una perspectiva educativa y preventiva el consumo de alcohol entre jóvenes de 12 a 18 años.