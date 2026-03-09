La tabernera más antigua de la historia está en Mérida: la pieza romana que ha fascinado al sumiller de El Bulli

En una sala del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida (MNARM), una escena de hace casi dos mil años cuenta una historia actual: la de una mujer sirviendo vino en una taberna. La pieza, una estela funeraria romana, ha llamado la atención del reconocido sumiller Ferran Centelles, quien la considera un testimonio fascinante de la antigua cultura del vino.

La protagonista es Sentia Amarantis, una mujer de 45 años cuyo esposo, Sentio Victor, mandó erigir el monumento en su memoria con una sencilla inscripción: "Consagrado a los dioses Manes. A Sentia Amarantis… su esposa queridísima, con quien vivió 17 años".

Estela de Sentia Amarantis / Web Oficial

Sin embargo, lo singular de la estela no es el epitafio, sino el relieve que lo acompaña. En él aparece Sentia Amarantis extrayendo vino de un tonel para verterlo en una jarra, en una escena que evoca el interior de un thermopolium, un establecimiento romano donde se vendían alimentos y bebidas listas para consumir, algo parecido a los bares actuales. Probablemente, la escena estuvo acompañada por otra figura hoy perdida.

Centelles, miembro del equipo de sumilleres de El Bulli desde muy joven, es uno de los grandes divulgadores del vino en España

Se piensa que la dedicación de la taberna al negocio fue tal que su familia quiso recordarla para siempre así

La imagen resulta excepcional porque muestra a la difunta ejerciendo su oficio. Aunque la mujer romana ha sido tradicionalmente asociada al ámbito doméstico, algunos testimonios arqueológicos revelan su participación en negocios familiares. Todo apunta a que Sentia Amarantis regentaba la taberna junto a su marido y que su dedicación al negocio fue tal que su familia quiso recordarla para siempre en ese papel.

Para Centelles -Wine Director de la elBulli Foundation y uno de los grandes divulgadores del vino en España- la escena constituye un puente entre la cultura del vino actual y sus raíces más antiguas.

El sumiller ha difundido en redes sociales un video mostrando la estela funeraria en el Museo Romano, coincidiendo este 8 de marzo con el Día Internacional de la Mujer, para destacar el papel de esta en el mundo del vino desde sus orígenes: "Una mujer, un oficio y el vino en la vida cotidiana. Brindemos por ellas".

Formado en hostelería y miembro del equipo de sumilleres del mítico El Bulli desde muy joven, Centelles ha desarrollado una trayectoria internacional que lo ha convertido en una de las voces más influyentes del sector.

Dónde verla

La estela funeraria de Sentia Amarantis, conservada en el MNARM, está tallada en mármol y datada entre finales del siglo II d. C. y el siglo III d. C. Actualmente se encuentra expuesta en la planta segunda, sala cuatro del complejo cultural.