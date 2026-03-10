La Policía Local de Mérida registra 20 atestados por siniestros viales en la ciudad del 2 al 8 de marzo

La Policía Local de Mérida abrió un total de 20 atestados por siniestros viales ocurridos en la ciudad durante la semana comprendida entre el 2 y el 8 de marzo. Según el balance de siniestralidad vial facilitado por el Ayuntamiento de Mérida, la mayoría de los casos se saldaron con daños materiales.

En concreto, 18 de los expedientes correspondieron a accidentes con daños materiales, mientras que uno de ellos registró tanto daños materiales como personales.

Entre las intervenciones en vías urbanas, destaca la avenida Emérita Augusto, donde se produjeron dos incidentes. El primero consistió en un choque contra un bolardo por despiste, que ocasionó daños materiales. El segundo fue un alcance de un ciclomotor a un turismo que provocó daños materiales y una persona lesionada.

Asimismo, en la plaza de Santo Domingo se registró una colisión entre dos turismos después de que uno de ellos no respetara la preferencia de paso.

En la avenida Felipe VI, agentes de la Policía Local intervinieron en un delito contra la seguridad vial por conducción bajo la influencia del alcohol tras colisionar el conductor con un vehículo que circulaba por una vía preferente, según informa el Ayuntamiento.

Conducción sin permiso

Por otro lado, en la avenida José Fernández López se instruyeron diligencias por un delito de conducción sin permiso, que fue derivado a enjuiciamiento rápido.

También se abrió un atestado en la avenida de Extremadura por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas después de que un vehículo colisionara contra una farola, causando daños en bienes municipales.

En la avenida Reina Sofía se produjeron dos colisiones: una en la rotonda Augusto entre dos vehículos y otra provocada por un camión que invadió la glorieta y colisionó con un turismo.

En el ámbito preventivo, la Policía Local realizó controles de alcoholemia a un total de 27 vehículos, con un resultado de cero positivos en todas las pruebas efectuadas, según señala el Ayuntamiento de Mérida.