Memoria Histórica y diversidad
Jornada en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida sobre Memoria Histórica, derechos humanos y realidades LGBTI
La cita será el 17 de marzo a las 18.30 horas e incluirá la proyección del documental Voces que no callan y un espacio de diálogo abierto con el público
El Centro Cultural Alcazaba acogerá el próximo martes 17 de marzo, a las 18.30 horas, una jornada de difusión centrada en la Memoria Histórica, los derechos humanos y las realidades LGBTI en contextos de represión y conflicto.
Durante el encuentro se presentará el proyecto '¿Qué sabe nadie?: Reconocimiento de la especificidad de los procesos de represión sufridos por las personas LGBTI en estados opresores o zonas en situación de conflicto en consonancia con la consecución del objetivo de paz, justicia y protección de la Agenda 2030', impulsado por Fundación Triángulo con el apoyo de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la colaboración del Ayuntamiento.
La iniciativa busca, a través de experiencias, narrativas y materiales audiovisuales, recuperar historias silenciadas e invisibilizadas y reivindicar la memoria de las personas LGBTI que sufrieron persecución y violencias específicas.
La jornada incluirá además la proyección del documental “Voces que no callan”, así como un espacio de diálogo abierto con las personas asistentes para reflexionar de forma conjunta sobre cómo transformar el recuerdo en acción política y social.
Programa
- 18.30 horas: Presentación del proyecto y contextualización, a cargo de Fundación Triángulo.
- 18.45 horas: Intervención de Candela Chaves Rodríguez, doctora en Historia.
- 19.00 horas: Proyección del video documental “Voces que no callan”.
- 19.45 horas: Micrófono abierto para intervenciones del público.
