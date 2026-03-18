Iniciativa didáctica
Adenex organiza en Mérida una cata para descubrir el mundo de las abejas y la miel
La propuesta divulgativa, en colaboración con el ayuntamiento, combinará formación y degustación
El Periódico Extremadura
La asociación ecologista Adenex, con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida, ha organizado para este viernes, 20 de marzo, la actividad 'Entre abejas y miel: descubre la apicultura', una propuesta divulgativa que combinará formación y degustación para acercar al público al universo de las abejas.
La cita contará con la participación de Jamaica Risco Caballero, apicultora y formadora, que será la encargada de guiar una sesión pensada para conocer mejor la importancia histórica y ambiental de la apicultura. Durante la actividad se abordarán cuestiones como la organización de la colmena, los distintos individuos que la integran y los productos que se obtienen de las abejas.
Cata didáctica
El encuentro concluirá con una cata didáctica de miel, una parte práctica con la que los asistentes podrán profundizar en las características de este producto y en el valor del trabajo apícola. La actividad, fruto del convenio suscrito entre el Ayuntamiento y Adenex, se celebrará en la Casa del Sol, sede de la asociación situada en la Plaza de Santo Ángel, en horario de 16.00 a 18.00 horas.
Por último, indicar que las personas interesadas en participar deberán formalizar previamente su inscripción a través del formulario habilitado por la organización: https://forms.gle/2bUZRzAfxEyZDyn78
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