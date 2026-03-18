Movilidad
Mérida abre una nueva conexión urbana con la pasarela peatonal y ciclista sobre las vías del tren
La infraestructura conecta la calle Cardero con el Camino Viejo de Mirandilla
Mérida cuenta ya con la nueva pasarela peatonal con carril bici que conecta la calle Cardero con el Camino Viejo de Mirandilla, una actuación con la que la ciudad mejora la conexión entre la zona norte y el centro superando las vías del tren. La delegada de Urbanismo, Silvia Fernández, ha visitado la finalización de las obras, al tiempo que ha destacado la importancia de una infraestructura que supone “un antes y un después” para la movilidad en la ciudad.
Durante la visita, Fernández ha explicado que el proyecto ha sido posible gracias a la financiación del Gobierno de España, a través de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En este sentido, ha recordado que Mérida ha gestionado más de 90 millones de euros vinculados a estos recursos para impulsar distintas actuaciones en la ciudad.
Sostenibilidad
La edil ha señalado a su vez que la nueva pasarela no solo mejora la movilidad, sino que también favorece la cohesión entre barrios y elimina desigualdades al facilitar una conexión más directa, accesible y segura entre distintas zonas de Mérida. Además, ha subrayado que esta actuación encaja en un modelo de ciudad más sostenible, al fomentar los desplazamientos a pie y en bicicleta.
En est línea, ha defendido que la llegada de fondos europeos está permitiendo sacar adelante proyectos "largamente demandados" por la ciudadanía. Con esta nueva infraestructura, Mérida refuerza su apuesta por un urbanismo más integrador y una movilidad más sostenible, al tiempo que mejora la comunicación entre sus barriadas y el centro urbano.
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