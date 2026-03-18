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Propuesta cultural

El festival nacional de teatro amateur de Mérida bajará el telón con tres espectáculos

La gala de clausura y entrega de premios será este domingo, en el centro cultural de Nueva Ciudad

Puesta en escena de La Valentía, por A la tardada.

Puesta en escena de La Valentía, por A la tardada. / EL PERIÓDICO

Carmen Hidalgo Sancho

Mérida

La III edición del Festival Nacional de Teatro Amateur ‘Mérida en Escena’ encara su recta final este fin de semana con las últimas representaciones y la gala de clausura, que se celebrarán en los centros culturales de Nueva Ciudad y La Antigua. Según informa el ayuntamiento emeritense, en todas las actividades programadas la entrada será libre hasta completar aforo.

La programación arranca el jueves 19 de marzo, a las 20 horas, en Nueva Ciudad con ‘El círculo de las rosquillas de anís’, a cargo de Emerita Theatrum. La obra, fuera de concurso, aborda la amistad en una de las etapas más oscuras del siglo XX en España y muestra cómo la cultura puede convertirse en una fuente de dignidad y en un puente para la convivencia pacífica entre personas de ambos bandos de una guerra.

Calígula

El viernes 20, a la misma hora y sitio, será el turno de ‘La Caduta’, de Acebuche-Teatro. En este caso, la propuesta escénica invita al público a adentrarse en la mente de Calígula, presentado no como un loco sin rumbo, sino como un hombre atrapado en las contradicciones de un mundo marcado por el fanatismo y el vacío.

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Por su parte, el sábado 21, a las 20 horas en La Antigua, se pondrá en escena ‘La valentía’, de A La Tardada Teatro Pedrola. Se trata de una comedia que relata el conflicto entre dos hermanas, Guada y Trini, tras heredar una casa familiar junto a una ruidosa autopista, en una trama de enredos que reflexiona sobre el miedo y el valor. El domingo 22, a las 18 horas, arrancará la gala de clausura y entrega de premios, organizada por Emerita Theatrum, en el centro cultural Nueva Ciudad.

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