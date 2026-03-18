Lydia Bosch, Fernando Tejero y Juana Acosta debutarán en el Festival de Teatro Clásico de Mérida

'Clásicos del pasado, emociones del presente'. Este es el lema de la 72 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que se celebrará del 3 de julio al 30 de agosto, con más de 150 representaciones. Sobre las tablas del teatro romano de la capital extremeña se pondrán en escena nueve espectáculos de teatro, música y danza, todos ellos estrenos absolutos. Debutarán rostros tan reconocidos como Lydia Bosch, que vuelve a las tablas después de 37 años, Fernando Tejero y Juana Acosta. Entre los que repiten, Pepe Viyuela, Miguel Ángel Muñoz, Angy Fernández, María Garralón o Carlos Sobera.

El director del certamen, Jesús Cimarro, ha manifestado este miércoles en rueda de prensa que además de cautivar a quienes ya sienten la pasión por el teatro clásico, este años se pretende "despertar curiosidades y el interés de nuevos espectadores". Ha estado acompañado por la consejera de Cultura en funciones, Victoria Bazaga, y la alcaldesa de Mérida en funciones, Carmen Yáñez, junto a parte de los actores, actrices, directores y miembros de compañías teatrales.

En el escenario del monumento emeritense, la programación arrancará del 3 al 5 de julio con Spartacus, a cargo del Düsseldorf Ballet Theater, una propuesta llegada desde Alemania que inaugurará esta edición del certamen. El montaje cuenta con dirección artística de María Graciani, dramaturgia de Ana Graciani, dirección musical de Pascal Touzeau y la participación de Miguel Ángel Muñoz como narrador.

Presentación del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, este miércoles / Javier Cintas

La siguiente cita llegará del 8 al 12 de julio con Electra Jonda, coproducción del Festival y los Teatros del Canal de Madrid, dirigida por Manuel Canseco. En su reparto figuran, entre otros, Carolina Lapausa, Juan Gea y María Garralón. Del 15 al 19 de julio será el turno de Timón de Atenas, una obra encabezada por Pepe Viyuela al frente de un elenco coral en el que también participan Esther Acevedo, Tomás Pozzi, Samuel Viyuela y Pepa Zaragoza, entre otros intérpretes.

Danza

La danza regresará la semana siguiente con Bacanal, que se representará del 22 al 26 de julio. El espectáculo lleva la firma de Chevi Muraday y Juan Carlos Rubio en la dirección y la dramaturgia, y contará sobre el escenario con nombres como Carlos Hipólito, Juana Acosta, Toni Acosta y el propio Chevi Muraday. La propuesta se presenta como una experiencia escénica que va más allá del teatro convencional para adentrarse en lo ritual y lo colectivo.

Entre el 29 de julio y el 2 de agosto será el turno de La comedia de la olla, dirigida por Juan Luis Iborra y protagonizada por Carlos Sobera, Ángel Pardo, Juanjo Cucalón y Silvia Vacas, entre otros. Las risas seguirán garantizadas del 5 al 9 de agosto con Cómicos de Roma, montaje adaptado y dirigido por José Pascual y protagonizado por Fernando Tejero.

El actor Fernando Tejero / Javier Cintas

La agenda de agosto continuará con Fedra en los infiernos, del 12 al 18 de agosto, una obra adaptada y dirigida por José María del Castillo en la que actuarán Lydia Bosch, Julio Peña, Alejandro Albarracín y Marta Calvó, entre otros. Además, entre el 13 y el 17 de agosto podrá verse El viaje de Edipo, dirigida por Emilio del Valle y con un amplio reparto en el que figuran José Antonio Lucía, Marcial Álvarez, Jorge Muñoz y Sara Jiménez.

El broche a la programación en el teatro romano tendrá lugar del 26 al 30 de agosto a cargo de Las 9 musas, un musical de producción extremeña con humor, ironía y grandes números musicales. La obra estará interpretada por un elenco íntegramente femenino en el que destacan Angy Fernández, Carmen Conesa, Nerea Rodríguez y Clara Alvarado.

Teatro María Luisa

Junto al escenario principal, el festival volverá a tener un año más presencia en el Teatro María Luisa de Mérida, que acogerá siete espectáculos. La programación en este espacio arrancará el 4 de julio con Penélope, la odisea de mujeres diosas y monstruos, un espectáculo de danza de la productora albaceteña Al Hilo Teatro. El 11 de julio será el turno de Medea, en una producción llegada desde Santander de la mano de La Machina Teatro.

El 19 de julio se representará Prometeo, otro montaje de danza coproducido entre Les Arts, el Institut Valencià de Cultura, el Festival Dansa València, el Auditorio de Tenerife, el Centro Danza Matadero y OtraDanza. Desde Lisboa llegará el 25 de julio A Paz, una propuesta que combina comedia y música en portugués. Un día después será el turno de Un tal César, comedia protagonizada por Marcel Tomàs y Toni Escribano en una producción de Cascai Teatre, procedente de Girona.

La recta final del María Luisa arrancará el 1 de agosto con una nueva versión de Medea, en este caso a cargo de la Compañía Sa Boira/ONCE Illes Balears. La clausura del certamen en este recinto será el 2 de agosto con Antígona, la estirpe maldita, tragedia escrita por Ricardo Iniesta en una producción sevillana de Atalaya-TNT.

Actividades adicionales

Como es habitual, en el marco del certamen se desarrollarán numerosas actividades paralelas en distintos espacios de la ciudad, con cursos, talleres, pasacalles, exposiciones, conferencias y cine, además de dos novedades destacadas: la creación del Premio Odiseo y Penélope, impulsado junto a la Cátedra Vargas Llosa para reconocer textos teatrales inéditos de temática grecolatina, y un taller de entrenamiento actoral para profesionales impartido por José Carlos Plaza.

A ello se sumarán propuestas ya consolidadas como el ciclo Cinema Aestas, los encuentros con especialistas, talleres de teatro, actividades familiares, un curso internacional de música, exposiciones en la capital autonómica y otras ciudades, así como presentaciones internacionales en Perú y Portugal para reforzar la proyección exterior del festiviales. Además, no faltarán los talleres, montajes y representaciones teatrales, de la mano de la compañía Taptc? Teatro.

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