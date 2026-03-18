Mérida inicia el camino para lograr el sello de Ciudad Amiga de la Infancia de UNICEF

El Ayuntamiento de Mérida ha dado el primer paso para incorporarse a la Red de Ciudades Amigas de la Infancia y avanzar hacia su posterior reconocimiento oficial por parte de UNICEF. El objetivo es consolidar un entorno local en el que niños, niñas y adolescentes puedan ejercer plenamente sus derechos y desarrollarse en mejores condiciones.

La delegada de Servicios Sociales, Catalina Alarcón, ha mantenido este miércoles una reunión de trabajo con la coordinadora de UNICEF en Extremadura, Beatriz Herraiz, para iniciar los trámites necesarios dentro de este proceso. La edil ha señalado que este encuentro supone el arranque de “un proceso clave” para la incorporación de Mérida a esta red, un compromiso que figuraba en el programa electoral del equipo de gobierno.

Requisitos

El reconocimiento de Ciudades Amigas de la Infancia, promovido por UNICEF, se apoya en el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y busca que los municipios impulsen políticas públicas eficaces orientadas a mejorar el bienestar infantil. Entre sus fines figuran también reforzar la defensa de los derechos de la infancia, favorecer su participación activa y contribuir a crear entornos urbanos más habitables para la población más joven.

Una vez formalizado este primer paso, el consistorio deberá avanzar en varios de los requisitos exigidos por la iniciativa, como la creación de un órgano de participación infantil, la constitución de una mesa de coordinación interna y la elaboración de un diagnóstico sobre la situación de la infancia en la ciudad.

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La edil ha explicado además que la gestión de esta iniciativa se desarrollará desde la Delegación de Servicios Sociales, principalmente a través del programa Proprefame, aunque ha precisado que se abordará de manera transversal junto al resto de delegaciones municipales. El proceso contará también con la participación de los centros educativos y del tejido asociativo local.