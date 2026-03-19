Tragedia en la A-5 cerca de Mérida: un muerto en una colisión entre una furgoneta y un turismo

Una persona ha muerto este jueves en un accidente de tráfico ocurrido en la autovía A-5, cerca de Mérida, entre las localidades de San Pedro de Mérida y Torrefresneda, según la información facilitada hasta el momento por la Guardia Civil. El trágico siniestro se ha producido a las 5.40 de la madrugada en el punto kilométrico 319, en sentido Madrid, y ha consistido en la colisión entre dos vehículos.

Equipo de Atestados

Como consecuencia del accidente, el tráfico ha quedado interrumpido en ese punto y la circulación ha sido desviada por la Ex-307. La incidencia, que en un primer momento aparecía en la información de la Dirección General de Tráfico (DGT) como un corte por un vehículo detenido, ha estado motivada por este choque mortal. Las diligencias las ha instruido el Equipo de Atestados de Mérida.

Sanitarios y bomberos

Hasta el lugar del accidente se han desplazado sanitarios del Servicio Extremeño de Salud (SES), que no han podido hacer nada por salvarle la vida a uno de los implicados en el incidente. También han acudido una Unidad Medicalizada de Emergencias, un equipo del Puntuo de Atención Continuada (PAC) de Santa Amalia, bomberos de Mérida y Don Benito, agentes de la Benemérita y efectivos de mantenimiento de carreteras.

Implicados un turismo y una furgoneta

El choque se ha producido entre un turismo y una furgoneta, con consecuencias fatales. El conductor del coche ha fallecido en el acto a causa de la violencia del impacto, mientras que la persona que viajaba en la furgoneta ha resultado herida de gravedad y ha sido trasladada a un centro hospitalario, cuya identidad no ha trascendido por el momento. Según han confirmado fuentes policiales a este periódico, en estos momentos se está procediendo a la identificación del fallecido.

El siniestro generó importantes retenciones en la zona, si bien el tráfico ha quedado completamente restablecido pasadas las 10 de la mañana.

Otros accidentes destacados en los últimos días se han registrado el 18 de marzo con la colisión entre dos camiones en la A-66 (sentido Mérida), km 644, entre Almendralejo y Torremejía. Uno de los camiones chocó contra otro averiado en el arcén. La vía quedó cubierta de carga y gasoil, lo que provocó corte total en sentido Mérida durante horas. Afortunadamente sin heridos, pero importantes retenciones y limpieza de calzada.

Por otro lado, en la semana del 2 al 8 de marzo, la Policía Local de Mérida registró 20 atestados por siniestros viales en la ciudad. La mayoría con daños materiales; varios en avenidas principales como Felipe VI y Avenida de Extremadura. No se detallan fallecidos en zona urbana esa semana.

Entre los días 4 y 6 hubo un choque contra una farola en la Avenida de Extremadura (altura Hornito de Santa Eulalia), el atropello a una mujer de 48 años, que resultó herida leve y trasladada al hospital, además de otros incidentes menores (colisiones por despistes en calles como Almendralejo o Reina Sofía).

Mérida y su área metropolitana (A-5, A-66, accesos urbanos) siguen siendo puntos calientes por colisiones frontales y choques con salida de vía, especialmente en autovías. La Policía Local reporta semanalmente entre 15-20 siniestros en la ciudad, mayoritariamente leves o solo materiales, pero con picos en lluvias o despistes. En la provincia de Badajoz (incluyendo Mérida), marzo ya acumula varios heridos graves en choques (ej. ambulancia vs. turismo en N-432 el 10 de marzo, con múltiples lesionados).