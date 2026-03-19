Mérida refuerza la inclusión: nuevo plan, 30.000 euros en ayudas y mejoras en accesibilidad

El Ayuntamiento de Mérida ya trabaja en la elaboración del III Plan de Inclusión después de haber ejecutado 65 de las 98 medidas contempladas en el segundo, que continúa en vigor. Así lo anunció ayer la delegada de Educación, Accesibilidad Universal e Inclusión, Participación Ciudadana y Parque de Obras, Susana Fajardo, durante la presentación del presupuesto de su área para este año.

La edil destacó que el equipo de gobierno ha cumplido ya el 75% de su programa electoral en materia de accesibilidad e inclusión, dentro de la hoja de ruta marcada para avanzar hacia una ciudad “más accesible” y adaptada a los derechos de las personas con discapacidad. Entre las partidas anunciadas figura una dotación de 30.000 euros destinada a personas con grandes necesidades de apoyo.

Proyectos

Fajardo repasó además algunas de las actuaciones desarrolladas en la ciudad, como la instalación de pasamanos y barandillas en distintos barrios o las mejoras cognitivas en espacios culturales. En este sentido, avanzó que el Centro Cultural Alcazaba renovará su cartelería para facilitar la orientación y los desplazamientos.

También se están incorporando herramientas como lectura fácil, intérprete de lengua de signos, atención específica para personas sordociegas en eventos y adaptaciones destinadas a personas con movilidad reducida. El objetivo es facilitar su participación en citas destacadas del calendario local como la Navidad, la Semana Santa, Emérita Lúdica o la feria.

La delegada subrayó que se mantendrán las dos subvenciones de 25.000 euros para proyectos de vida independiente, dirigidas a entidades que desarrollan iniciativas para que las personas con discapacidad ganen autonomía y capacidad de decisión sobre su propio proyecto vital. En paralelo, el área de Parque de Obras continúa actuando de forma transversal en la mejora de edificios municipales, centros educativos y eventos.

Asociaciones

En el apartado de Participación Ciudadana, el ayuntamiento incrementará en 1.500 euros la subvención para actividades culturales. Actualmente son 23 las asociaciones vecinales que dinamizan las barriadas emeritenses, dentro de una estrategia que busca reforzar el asociacionismo y la colaboración entre colectivos.

Fajardo señaló que asociaciones de zonas como Centro Histórico, San Albín o Montealto han recuperado actividad con fuerza y están celebrando sus semanas culturales. Además, recordó que a lo largo de 2025 se atendieron más de 3.000 incidencias a través de los distintos canales habilitados por el consistorio.

En materia educativa, el consistorio mantendrá proyectos ya consolidados como el Día de la Bicicleta y los huertos escolares, en colaboración con otras delegaciones municipales. A su vez, seguirá impulsando iniciativas como la instalación de paneles de comunicación y la creación de una nueva maqueta tiflológica de la ciudad, que se ubicará en el Museo Abierto de Mérida.

La delegada puso además en valor acciones dirigidas a detectar y atender necesidades concretas de los centros educativos, entre ellas actividades formativas y charlas sobre TDAH. Como ejemplo del trabajo realizado en accesibilidad, recordó finalmente que el proyecto de la Ciudad de la Infancia ha recibido el Premio Otaex.